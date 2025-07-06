黃明志「3次末日預言都被騙」怒開罵　網愣見1細節：下次2038年？

▲就怕真的發生地震，黃明志囤了一堆米。（圖／翻攝自／FacebookNamewee黃明志）



網搜小組／劉維榛報導

日本漫畫家龍樹諒的著作《我所看見的未來 完全版》提到日本會發生海嘯，如今末日預言大翻車，這讓原本信以為真的馬來西亞創作鬼才黃明志發文直呼，既1999年、2012年被騙後，2025年又被騙一次，他更崩潰開罵「害林北家裡囤了一堆米。」其中有網友笑虧，「都隔13年...大膽預測下次世界末日會是2038年？」

黃明志在Threads一臉無奈發文，「山林涼！1999年被騙了一次，2012年被騙了一次，現在2025年又被騙了一次...害林北家裡囤了一堆米。」

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文章曝光後，引來千名粉絲紛紛笑虧，「該寫個歌來嘲諷一下了吧」、「我同事囤了10個末日救生包，真的很有錢，一個3萬5000元」、「米現在很貴，可以賣給日本人致富」、「我下一次不會被騙了，我應該活不了那麼久」、「往好處想，至少很久一段時間不用買米了，話說我們家的口罩也是今年才逐漸消化完」、「不知道的人會以為你是米農」、「沒關係，可以捐贈做愛心」、「年年囤肉粽末日不用愁」、「還沒結束，沒事的話9月再來發文」。

其中也有網友眼尖發現1細節，「有發現間隔都是13年？」「黃明志真的有夠哭，算算時間差不多都隔13年...大膽預測下次世界末日會是2038年？」

歷年類似的「世界末日」預言，其實過去屢見不鮮。從西元1000年基督徒恐慌世界終結、1999年諾查丹瑪斯預言災厄、2000年Y2K電腦危機、2003年「Nibiru行星撞地球」、到2012年馬雅曆法預測末日，再到2021年有人誤解曆法重新預言世界終結，這些預言當時都造成社會不安，但最終全都沒有發生。

在台灣，2000年與2012年兩次預言也曾引起搶購糧食與物資潮，但最後證實只是虛驚一場。