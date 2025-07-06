7/5末日還沒完？打臉作者甩鍋　網驚揪書中1細節「要恐慌整個7月」

▲龍樹諒甩鍋出版社後被網友打臉。（圖／翻攝自文藝社官網）



網搜小組／劉維榛報導

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來 完全版》預言7月5日將發生超級大地震，如今預言大翻車。事實上，龍樹諒在預言日前解釋，《完全版》中備受關注的文字並非她所寫，強調沒有夢到具體日期，氣得網友翻出內容來打臉龍樹諒，然而看完後，不少人卻傻眼稱「範圍變成整個7月更可怕了！」

據綜合日媒報導，龍樹諒在預言日前接受訪問，坦言難以評論整起「末日風波」，擔心出版社編輯成為攻擊對象。她強調，《完全版》中備受關注的文字並非她所寫，書腰宣傳文案受關注度也遠大於她畫的漫畫內容，因此對她而言，在這波關注中，自己更像是旁觀者而非當事人。

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龍樹諒也透露，她有在網路社群上看見關於「2025年7月5日會發生大災難」的傳言，但她其實只是夢見2025年7月發生災難，並沒有夢到具體的日期。

對此，網友翻出書中內容，龍樹諒提到接連夢到大災難，「那場災難的發生時間是2025年7月」，這一句話直接打臉她甩鍋出版社的說法。

書中也提到，日本與菲律賓中間這塊區域的海底噴發、破裂（噴火）了，巨大海浪沖向海面上的四面八方，「大海嘯湧到太平洋周邊國家，海嘯高度大概是比東日本大地震時，高三倍左右的巨大海嘯」。

不僅如此，書中還稱，在大海嘯的衝擊之下，陸地被推擠升高，「範圍從香港到台灣，一直延續到菲律賓」。

不少網友看完後，紛紛在Threads傻眼直呼，書中只提及2025年7月，雖然讓網傳「2025年7月5日」的謠言不攻自破，但就怕整個7月都可能有災難發生，「恐怖的不是7/5，而是預言家根本沒有說過是5號，她只說過是2025的7月」、「還要恐慌整個7月」、「哇塞...那未知地震更恐怖了」、「有什麼好怕的，禮拜一還是得上班，明年一樣要繳稅，人生還是得過，破事還是一堆」、「範圍變成整個7月更可怕了」。