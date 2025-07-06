美國德州洪患增至43死　川普將批准聯邦協助

▲美國德州暴洪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國德州中部近日遭突如其來的暴雨侵襲，引發毀滅性閃電洪水，當局證實已有43人死亡。搜救人員仍在緊急尋找失聯的露營者、遊客與當地居民，洪災造成當地災情慘重，州政府已請求聯邦政府支援。

此次暴雨集中在聖安東尼奧（San Antonio）西北方約137公里的瓜達盧佩河（Guadalupe River）流域，降雨量高達38公分，遠超年均降雨量的一半。官方指出，已有超過850人獲救，其中不乏曾攀在樹上的民眾。

▲美國德州暴洪。（圖／路透）



其中最令人關注的災區為坎普密斯提克（Camp Mystic）夏令營，數十名多為少女的營員在洪水暴漲近9公尺後失聯。德州科爾郡（Kerr County）地方首長凱利法官（Rob Kelly）表示，「我們都知道河水會上漲，但沒人料到會發生這樣的災難。」

目前有8名罹難者仍未確認身分，其中包括3名兒童。另一家女子營隊「Heart O’ the Hills」則在官網證實，其共同經營人拉格斯戴爾（Jane Ragsdale）在洪水中喪生，所幸當時正值營隊交替期，未有學員在場。

美國國家氣象局表示，雖然科爾郡的緊急洪水警報已解除，但周邊地區仍維持洪水監控至晚上7時。科爾郡位於德州丘陵地區（Texas Hill Country），當地以崎嶇地形與歷史景點聞名，是知名觀光地。

▲美國總統川普。（圖／路透）



德州副州長派翠克（Dan Patrick）指出，正值美國國慶假期，許多遊客前來河畔參與慶祝活動，確切有多少人在帳篷、小拖車或民宿中尚無法掌握。

派翠克表示，洪水發生當下，坎普密斯提克營隊內有700名女孩。城市官員萊斯（Dalton Rice）指出，洪水是在凌晨突襲，河水於短短2小時內超過嚴重淹水警戒，當局來不及發布疏散命令。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在記者會上表示，已向總統川普請求簽署災難聲明，以開放聯邦援助；國土安全部長諾姆（Kristi Noem）證實川普將批准該請求。川普稍早在社群平台發文表示，與夫人梅蘭妮亞正為罹難者祈禱，並讚揚第一線救難人員「表現卓越」。

網路影片顯示，許多房屋被洪水沖走後只剩水泥地基，岸邊堆滿瓦礫。地方媒體報導，搜救人員甚至組成人鏈，從屋頂與樹上救出受困民眾。

州緊急應變總署主任基德（W. Nim Kidd）表示，儘管天氣預報曾在週四警告德州西部與中部可能面臨豪雨與洪水威脅，但實際降雨量「遠超預測」。

這場災難也讓人回憶起1987年同樣在瓜達盧佩河發生的洪水事件，當時10名青少年在試圖逃離教會營隊途中溺斃。