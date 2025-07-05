丹娜絲來襲！海巡東部分署嚴禁海岸觀浪　違者最高罰25萬元

▲丹娜絲來襲！海巡東部分署嚴禁海岸觀浪。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／花蓮報導

中央氣象署今（5）日發布第4號颱風「丹娜絲」海上颱風警報，預計週末最接近台灣，帶來強風豪雨。為防止民眾冒險前往海岸觀浪，海巡署與相關單位已達成共識，將嚴格取締擅闖警戒區行為，違者最高可處25萬元罰鍰，籲請民眾配合防災措施，確保安全。

海巡署東部分署提醒，颱風期間岸際海象變化快速，強烈浪潮極具破壞力，稍有不慎可能導致落海或受困，除危及自身安全，亦增加第一線搜救人員負擔。依據《災害防救法》規定，地方政府公告警戒區後，海巡人員將對違規進入者開立舉發單，並函送地方政府裁處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

海巡署東部分署表示，待臺東縣政府或花蓮縣政府公告劃設警戒區後，將立即調派人力執行現場勤務，透過機動巡查與勸導維護安全。若發現民眾違規進入警戒區，將依法開單舉發並移送地方政府裁處。東部分署強調，颱風期間應配合地方政府防災措施，切勿擅自進入警戒區域，以降低災害風險。

海巡署東部分署呼籲，民眾可多加利用海洋委員會「Go Ocean海域遊憩風險資訊」平台，該平台整合全臺主要海域的即時海象、風速、波浪及海流等數據，並以燈號警示危險等級，協助民眾避開高風險時段與區域，確保自身安全。

颱風來襲期間，海巡署將持續加強岸際巡查，嚴防民眾冒險觀浪，同時提醒民眾密切關注氣象資訊，配合政府防災措施，共同維護海岸安全。