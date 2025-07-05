　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2大外送平台「暫停6縣市外送服務」　最早明天凌晨0時起實施

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲2大外送平台明日0時起於停班課縣市暫停提供外送服務。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近，為配合6縣市明（6）日停班停課時段，2大外送平台「foodpanda」、「Uber Eats」稍早發出最新公告表示，最早明日凌晨0時起於停班課縣市暫停提供外送服務，且將提前30分鐘關閉平台，請消費者多加注意。

為保障外送夥伴安全，foodpanda表示，將於各縣市停班課期間暫停外送服務，最早6日凌晨0時起停止外送，且提早30分鐘關閉平台，外帶自取服務則不受影響，後續將依照政府相關指令恢復外送，同步提醒外送員以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。

Uber Eats也配合各縣市停班課時間暫停營運及提供外送服務，並提醒外送員期間須保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線；颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也請消費者見諒。

全台各地停班課縣市如下：

嘉義縣：明日停止上班、停止上課。
嘉義市：明日停止上班、停止上課。
台南市：明日停止上班、停止上課。
高雄市：明日停止上班、停止上課。
屏東縣：明日停止上班、停止上課。
澎湖縣：明日中午12時後停止上班、停止上課。

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹娜絲來襲「交通異動一次看」
全台6縣市「放颱風假」　停班課一覽
5口命案「害命團購主」曝光！　挑撥話術超惡劣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2大外送平台「暫停6縣市外送服務」　最早明天凌晨0時起實施

周末限定「披薩優惠」懶人包　必勝客半價、拿坡里送三角骨

百協會員數創歷史新高　優化產業應付新挑戰

颱風前「賣場生鮮備貨3倍」！水餃買1送1、空心菜只要28元

海莉開箱新辦公室驚見「神級網路」！中華電信超級生活節週週抽「全球機＋酒」回饋超狂

咖啡不是越貴越好！街訪實測這款平價咖啡意外大勝　上班族：出乎意料好喝

Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！王建民推薦輕鬆袋著走，隨時補氣！

甜美外表藏強硬實力！夏日超級水果「西北櫻桃」吃出療癒＋抗炎好體質

7-11生椰拿鐵10元！超商周末優惠懶人包　全家雪糕買1送1

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

2大外送平台「暫停6縣市外送服務」　最早明天凌晨0時起實施

周末限定「披薩優惠」懶人包　必勝客半價、拿坡里送三角骨

百協會員數創歷史新高　優化產業應付新挑戰

颱風前「賣場生鮮備貨3倍」！水餃買1送1、空心菜只要28元

海莉開箱新辦公室驚見「神級網路」！中華電信超級生活節週週抽「全球機＋酒」回饋超狂

咖啡不是越貴越好！街訪實測這款平價咖啡意外大勝　上班族：出乎意料好喝

Costco獨家「桂格養氣人蔘 羅漢果新品」曝光！王建民推薦輕鬆袋著走，隨時補氣！

甜美外表藏強硬實力！夏日超級水果「西北櫻桃」吃出療癒＋抗炎好體質

7-11生椰拿鐵10元！超商周末優惠懶人包　全家雪糕買1送1

全球首例！不孕症夫妻靠AI「奇蹟懷孕」　抓到隱形精子

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

AI變Z世代戀愛助攻王！約會使用率暴增333％ 　最怕1件事

新北「植癒蒔光節」淡水登場　打造最Chill療癒系綠市集

變態男夜闖後門「性侵女鄰居」！落網被抓包曾偷拍她洗澡

日45歲女星疑陳屍家中！「遺體腐壞需驗DNA」生前遭母虐待患憂鬱症

《戰鎚40K：星際戰士》重製遇壞檔　惹網刷負評官方道歉願退款

琳妲同框5啦啦隊女神脫了！　「濕身擦玻璃」放送火辣曲線

頌樂「性感小背心」登台辣爆！　「全程飆中文」掀粉絲暴動

狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

【泰格與雪兒】跨國網戀(下)

消費熱門新聞

接訪實測這款平價咖啡超好喝

西北櫻桃「甜美外表」藏強硬實力！

摩斯漢堡暑假優惠一次看

周末限定披薩優惠懶人包

2大外送平台暫停6縣市外送

7-11生椰拿鐵10元！超商周末優惠懶人包　全家雪糕買1送1

拿坡里「買1送1」限時16天

Olive Young爆款牙膏登美式賣場再掀搶購潮

上班族必看！國泰世華CUBE卡「好薪情」快閃優惠7/1登場

7-11「思樂冰買1送1」限時3天　全家仙草霜淇淋5支188元

颱風前「賣場生鮮備貨3倍」！水餃買1送1、空心菜只要28元

全台第一家海尼根概念店落腳信義！

頂呱呱2款209元套餐限時5天賣　

晨光GOLD生土司系列榮獲全球純粹品味評鑑三星大獎　每口都是國際肯定驗證的好味道

更多熱門

相關新聞

快訊／丹娜絲颱風進逼　國防部完成一級開設、萬名官兵待命災防

快訊／丹娜絲颱風進逼　國防部完成一級開設、萬名官兵待命災防

中央氣象署上午8時30分針對第4號颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，晚間8點30分發布陸警。中南部各地已出現強降雨，目前嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣都已經宣布明日停班停課。國防部今（5日）召開災害應變中心管制會議，國防部表示，已配合中央災害應變中心，完成一級開設，目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3千餘輛（部），均完成整備，另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

丹娜絲鬼轉削邊北上！2天雷雨彈猛砸3地

丹娜絲逼近！台鐵7/6上午全線正常行駛

丹娜絲逼近！台鐵7/6上午全線正常行駛

丹娜絲進逼！新北水利局完成防汛整備

丹娜絲進逼！新北水利局完成防汛整備

全台14縣市「暴風圈侵襲機率」破8成　最新數據曝

全台14縣市「暴風圈侵襲機率」破8成　最新數據曝

關鍵字：

丹娜絲颱風外送平台Uber Eatsfoodpanda

讀者迴響

熱門新聞

丹娜絲來襲！全台停班課一覽

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

團購主恐嚇「殺人砸店」害1家5口冤死

快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面