快訊／丹娜絲颱風進逼　國防部完成一級開設、萬名官兵待命災防

▲丹娜絲颱風。（圖／中央氣象署）



記者杜冠霖／台北報導

中央氣象署上午8時30分針對第4號颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，晚間8點30分發布陸警。中南部各地已出現強降雨，目前嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣都已經宣布明日停班停課。國防部今（5日）召開災害應變中心管制會議，國防部表示，已配合中央災害應變中心，完成一級開設，目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3千餘輛（部），均完成整備，另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

因應「丹娜絲」颱風可能的造成影響，國防部今日召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作。

國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約1萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計34類3千餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握「丹娜絲」颱風行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保國人生命財產安全。