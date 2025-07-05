丹娜絲鬼轉「削邊北上」！2天雷雨彈猛砸3地　影響最劇時間曝

▲丹娜絲路徑預測。（圖／氣象署）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署5日上午8時30分針對第4號颱風「丹娜絲」發布海上颱風警報，晚間8點30分發布陸警。氣象署預估，此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，預計周日至周一上半天從台灣海峽北上的機率較高，今晚開始苗栗以南、花東部地區和恆春半島降雨相當明顯，並有局部大雨及短延時豪雨發生。

根據氣象署資訊，丹娜絲晚間9時的中心位置在北緯 20.8 度，東經 117.9 度，即在鵝鑾鼻的西南西方約 330 公里之處，以每小時10轉20公里速度，向北北東轉東北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒 23 公尺，相當於 9 級風，瞬間最大陣風每秒 30 公尺，相當於11級風，七級風平均暴風半徑80公里，預測6日晚間8時的中心位置在北緯 23.2 度，東經 119.4 度，即在澎湖的南南西方約 50 公里之處。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署氣象預報中心即時預報科科長劉宇其指出，隨著第4號颱風逐漸接近，受其外圍環流影響，5日台灣附近水氣增多，尤以苗栗以南、花東部地區和恆春半島降雨相當明顯，並有局部大雨及短延時豪雨發生；氣溫方面，各地高溫普遍在31至35度，全台最高溫為宜蘭縣羅東的36.8度。

明天（6日）丹娜絲及其外圍環流影響，嘉義以南、花東地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，明晚起並有局部大雨發生的機率；氣溫方面，由於大多為陰雨天，各地高溫普遍較為下降，北部高溫約34、35度，其他地區26至32度；離島天氣：澎湖，陰時多雲陣雨或雷雨，27至31度；金門，陰時多雲短暫陣雨，27至33度；馬祖，晴時多雲，27至31度。

劉宇其表示，颱風將在6日至7日上半天最接近台灣，將為台灣帶來較明顯風雨，目前北移過程路徑預報不確定性仍高，最新資料顯示以經過台海峽北上機率較高，預估近台強度以輕度颱風為主，暴風半徑約120至150公里；預測6日至7日上半天風雨影響最顯著，台灣各沿海平均風力陸續增強到7至8級，最大陣風10級，明(6日)晨起至下午間台灣海峽平均風力將增強至10到11級，最大陣風13級，船隻請嚴加戒備。

降雨方面，嘉義以南、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區亦有局部大雨；浪況方面，6日中南部、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪有長浪發生的機率；6至7日台灣海峽及東半部海面有3至4米左右浪高，尤其中心附近有5至6米左右的浪高。

到了下周一（7日）清晨嘉義以南、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，易有大雨或局部豪雨發生，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；白天西半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，隨著颱風逐漸遠離，預估其他地區下半天降雨將逐漸趨緩；北部沿海及馬祖有長浪發生的機率。