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丹娜絲來襲！全台14縣市「暴風圈侵襲機率」破8成　最新數據曝

▲▼颱風丹娜絲強襲台灣，全台14縣市遭暴風圈侵襲的機率破8成。（圖／中央氣象署）

▲颱風丹娜絲強襲台灣，全台14縣市遭暴風圈侵襲的機率破8成。（圖／中央氣象署）

記者柯振中／綜合報導

丹娜絲颱風逐漸增強、持續朝著台灣逼近，中央氣象署5日晚間8點30分發布海上、陸上颱風警報。根據最新預測，未來120小時內暴風圈侵襲的機率，共有14個縣市超過80％，其中嘉義縣市、澎湖縣等縣市，機率更是超過90％，民眾務必嚴加防範。

中央氣象署5日晚間8點30分發布海上陸上颱風警報，預估丹娜絲颱風強度增強，且暴風圈有擴大趨勢，晚間開始苗栗以南、花東地居及恆春半島降雨明顯，可能出現局部大雨、短暫延時豪雨。

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▼氣象署發布海上、陸上颱風警報。（圖／氣象署）

▲▼輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報07/05 20:30。（圖／氣象署）

根據氣象署5日晚間8點的最新統計數據，未來120小時內，暴風圈侵襲的機率，全台22縣市當中，有14個縣市超過80％，其中有11個縣市的機率超過90％。數據分別如下：

台北市：83％

新北市：85％

桃園市：90％

新竹市：94％

新竹縣：93％

苗栗縣：94％

台中市：94％

南投縣：91％

彰化縣：95％

雲林縣：93％

嘉義縣：94％

嘉義市：91％

台南市：89％

澎湖縣：98％

中央氣象署提醒，5日晚間至6日的期間，台灣中南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率。巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部及澎湖海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其西南部及澎湖沿海，將有5米以上浪高，民眾務必避免前往海邊活動。

▼颱風丹娜絲強襲台灣，全台14縣市遭暴風圈侵襲的機率破8成。（圖／中央氣象署）

▲▼颱風丹娜絲強襲台灣，全台14縣市遭暴風圈侵襲的機率破8成。（圖／中央氣象署）

 
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