妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

▲妃妃鐵馬隊北上挺罷免，首站從信義區出發，深入市場與選區宣講行動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為催出7月26日「罷免藍委」行動的同意票，立委陳亭妃率領「妃妃鐵馬隊」5日自台南北上，在台北市信義區吳興商圈與「剷除黑芯罷團」志工會合，並獲台北市黨部主委張茂楠到場力挺，團隊走入市場巷弄，向民眾一一拜託：「民主不能少你一票，7月26日一起站出來，投下同意罷免票！」

陳亭妃指出，此行希望複製過去四大公投「南票北補」的成功經驗，結合地方罷團，直接深入藍委選區進行「騎宣」行動。5日上午從信義區出發後，將分別前往徐巧芯、羅智強、賴士葆、王鴻薇、李彥秀等台北市國民黨立委的選區進行宣講與街頭拜票，希望喚起選民意識、投下關鍵一票。

陳亭妃強調，「妃妃鐵馬隊」是應援性質的行動單位，任務是協助地方罷團擴大宣傳、催出同意票，凝聚全國罷免氣勢。她指出，6日將進軍新北市，結合五個罷團行動，深入葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、洪孟楷等國民黨立委選區進行騎乘宣講，繼續街頭宣傳、巷口拜票，讓選民了解罷免的重要性。

「這不是一場個人的選戰，而是守護台灣民主的關鍵時刻！」陳亭妃呼籲全國選民，7月26日務必站出來，用手中的選票對極端言論與背離民意的代議士表達態度，「讓民主不只是口號，而是行動！」