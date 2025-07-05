盧秀燕首場反罷車掃！合體賴士葆雙聲道助講　遇罷團拉高音量回敬

▲盧秀燕、賴士葆首場車掃，過程中巧遇罷團嗆聲 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免投票倒數3週，台中市長盧秀燕今（5日）北上到台北與國民黨立委賴士葆合體，展開此次反罷免的首場車掃。盧秀燕才剛上車，馬上當起移動式大聲公，更是國台語雙聲道，不間斷的替賴士葆助講，呼籲街上民眾7月26日投下不同意罷免。不過，在車掃過程中，車隊遇到罷免團體，但盧則提升音量繼續宣傳，路邊的支持者也在一旁聲援。

盧秀燕今日北上到景美與賴士葆合體，才剛上吉普車，盧秀燕就不斷開始助講，她提到，她今天特別北上來支持賴士葆，就是因為賴清德政府發動無差別的仇恨大罷免，呼籲民眾726一定要出來投下不同意罷免。

盧秀燕還說，拜託民眾，一定要出來投下不同意罷免，提醒賴清德不要再搞政治，拜託大家不要讓民進黨搞獨裁搞、搞政治，讓優秀的立委繼續為國家努力。

盧秀燕也說，六日很多民眾還是要出門上班拼經濟，但是總統還在搞政治，希望總統回歸國事，呼籲大家出門投下不同意罷免，才會回歸正常的生活，總統不懂民生疾苦，呼籲民進黨不要搞追殺、應做正事。

而在掃街的過程中，賴士葆、盧秀燕遇到罷免團體，罷團在街邊舉起「同意罷免」立牌，但盧秀燕經過時拉高音量，直呼，「大罷免要花掉人民11億的經費！不要再搞大罷免了！」一旁的支持者也不斷用賴士葆旗幟揮舞，不希望罷團影響車掃行動。