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幕後／大罷免冷卻「保底剩4席」　藍醞釀「大報仇」、綠拚五五波選區

▲▼民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

▲民進黨祕書長林右昌出席「護國大遶境」誓師出發記者會。（圖／反共護台志工聯盟提供）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免首波投票進入倒數階段，然而，相較第二階段結果是駭人聽聞的31：0，來到第三階段肉搏戰時，罷免氣氛卻不如罷團預期，隨著藍營重拳出擊，司法戰、媒體戰的連環轟炸，罷團似乎難以招架，加上總統賴清德十講成為藍營打點，原本一度上看下架12席的氣勢銳減，罷團對三階段投票結果預測也轉趨保守，評估目前必罷區僅剩4席、另外有多選區陷入五五波拉距。而若成功挺過罷免危機，憋屈已久的藍委們已醞釀「大報仇」，之前國會改革、財劃法修正的「火熱戰況」有望再度上演。

大罷免倒數不到1個月，藍營荒腔走板的二階死亡連署、大量抄寫名冊，加上綠營最後一刻臨送秋波，罷免團體最終取得31：0戰果，士氣高昂進入第三階段，一度上看下架12席以上的藍委，綠營打鐵趁熱，欲加大戰果，由秘書長林右昌宣布黨公職全力投入三階段罷免、協助民團，總統賴清德也將啟動團結十講，然而，綠營主帥的「十講」卻成為藍營撿到槍的破口。

在十講前，面對罷團的攻防，被鎖定罷免的藍委疲於奔命，做出的反制只有：對公民提告、甚至有支持者、黑道分子跑到罷團擺攤處叫囂恐嚇，寄望黨中央的以罷制罷也落個灰頭土臉；十講後，藍營鎖定目標，將賴清德十講中失言、詞不達意部分一一列出，全面砲轟；另方面，有黨政人士分析，藍營透過源頭身分不明帳號「反串」，製造遊客在自強隧道拍照被公審，以及幼幼台跳抖音歌曲大展鴻圖被網友批評到下架等，搭配黨中央等級粉專側翼一條龍轟炸，徹底醜化罷團，讓悶了很久的藍營確實重獲凝聚力量。

藍營司法戰、媒體戰雙管齊下，罷團人士坦言，目前罷免氣氛不如預期，「確實有冷下來」，從原先上看雙位數的下架席次，目前得分點包含新北市葉元之、桃園市涂權吉、台東縣黃建賓在內等，僅剩不到5席，其他原先樂觀能夠罷免的席次，現在都被拉回五五波，包含台北、台中等原本被估是重災區的選區，都在藍營資源轟炸及立委積極回防下，成功催出基本盤。

有罷團人士坦言，罷免方急需再把熱度催出，尤其已經是倒數期間，基本上投票意向已成，再來還需要催出同陣營支持者的熱情，也許已經啟動的「護國大遶境」就是方式之一，例如在花蓮的遶境，包含與傅崐萁長期不對盤的張峻也加入隊伍，成為極為核心成員，另外，魏家也默默協助，並在經過其服務處時動員造勢，此情種種都為罷團打入強心針，選舉就是造一個勢，必須要加速再衝刺。

但也有罷團人士質疑，遶境確實聲勢浩大，首日就有上千人加入，但也相當消耗，要如何把這股氣勢轉換成支持罷免的票，這部分確實要再多思考。

至於賴清德十講部分？有綠營人士坦言有影響，讓藍營撿到槍，成功藉此凝聚氣勢，但如果從近期民調看，「沒有變好、也沒有變差」，目前仍維持「6+4」，上看10席目標。而部分綠營支持者確實有需要總統號召才會出來，而會對賴清德「十講」不爽的人，什麼都不講他們也會罵。

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