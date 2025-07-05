7/5預言過了！20萬人凌晨守直播倒數　網鬆口氣報平安「我還活著」

▲ 龍樹諒（たつき）在作品中預言2025年7月將發生大災難。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本漫畫家龍樹諒（たつき）的作品《我所看見的未來 完全版》曾預言2025年7月將發生大災難，而預知夢發生的時間為7月5日凌晨4時18分，引發網友恐慌世界末日到來，不過該時間點過後並未出現異常現象，令不少網友鬆一口氣，紛紛發文報平安。

《日刊體育》報導，這場風波起因於2021年出版的《我所看見的未來 完全版》，內容描述作者夢見太平洋沿岸國家遭遇比311震災更嚴重的巨大海嘯，並稱災難可能發生在2025年7月。由於她曾在1999年的原版著作中料中2011年3月將發生大災難，令這起預言更加受到關注，且她記下自己做夢的時間為7月5日凌晨4時18分，令民眾擔心「這個時間可能有事」。

隨著關鍵時刻過去，社群平台上湧現大量發文，不少網友透過YouTube地震監測頻道收看實況，一度多達20萬人在線。網友紛紛留言表示，「預言的時間過了，我還活著」、「雖然到了預言的時間，但我還活著喔～」。

但也有人指出，書中強調的是龍樹諒做夢的時間，並未明言災難會在該時刻發生，提醒大眾勿過度恐慌。考量到鹿兒島縣吐噶喇群島（トカラ列島）外海頻繁地震，也有聲音呼籲平時就應做好防災準備，以應對突如其來的天災。

世界末日謠言也波及海外，因龍樹諒作品已發行中文版，使得香港、台灣等地也高度關注，甚至出現訪日旅客數量大減等影響。日本氣象廳對此強調，現階段的觀測技術尚無法預測地震，否認相關謠言，並強調「日本隨時隨地都可能發生地震」，呼籲民眾持續保持警覺並備妥避難用品。