快訊／台中大雷雨「文心路淹水」！恐怖現場曝光　民眾嚇：雨用倒的

▲饅頭媽提醒文心路淹水。（圖／翻攝Threads／饅頭媽）



記者柯振中／綜合報導

台中市4日晚間下起滂沱大雨，由於雨勢十分猛烈，文心路三段、河南路口一帶因此淹水，嚇得網紅「饅頭媽」趕緊上網發文，提醒大家暫時避開文心路。

饅頭媽在Threads上發文提醒，台中下起大雨以後，文心路「整條都淹起來」，相當危險，一路行駛得心驚膽戰。若情況持續惡化，路上的車輛恐怕都已泡水。

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饅頭媽分享了下雨的實況，只見雨勢相當驚人，路面宛如變成一條河，看起來險象環生。饅頭媽最後也提醒，相比之下，台灣大道雨勢較小、沒有淹水，顯得十分正常，目前最好是暫時避免前往文心路。

此外，也有民眾表示，淹水的地點為文心路三段、河南路口，以及河南路、長安路口，雨勢驚人「簡直像用倒的」，大家務必繞路行駛，避免車輛熄火。除了大雨，還有民眾分享天空中不斷閃電、打雷，平均每10秒出現一次。夜空被照亮的模樣相當恐怖。

事實上，中央氣象署4日晚間7點07分時，曾針對彰化縣、台中市及南投縣發布災害性天氣通報，時間持續至晚間8點30分，民眾務必慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，以及溪水、河水暴漲等情況，低窪地區也要慎防淹水。