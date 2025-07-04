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台中五口命案時間軸！父女「最後上線時間」同天斷線　跨月當晚恐出事

▲台中,五口,5口,命案,時間軸。（圖／記者許權毅製）

▲台中豐原5口命案時間軸。（圖／記者許權毅製）

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案震驚全台，案件恐怕有詐騙集團牽扯其中，成為壓垮王家主因。《ETtoday新聞雲》整理目前已知事件，包含5月至案發當天重要時間點。此外，王家父母、大女兒所經營的蝦皮賣場，「最後上線時間」都是4天前，依此推算為6月30日至7月1日，與警方推測案發時間相符。

▲5口命案震驚社會，王家疑似遭詐騙盯上。（圖／記者許權毅攝）

台中市豐原區2日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，警方與房東、里長、鎖匠入內後，卻發現5人已全部死亡，案情疑似牽扯黃金代購詐騙。

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案起約莫在5月，當時王母凃女20年好友曾經聯繫，甚至見面過，但未曾經過對方講過詐騙一事，但警方透露，王家曾經在5月左右到頂街派出所詢問，當時被警方回「是詐騙」，但是疑似因為「信得過熟人」，不認為是被詐騙。

▲王家在6月底曾向議員謝志忠諮詢。（圖／謝志忠提供）

案件到6月時，突然發生嚴重變化，也是王家壓力炸鍋階段。雖然6月初王家仍有照常繳交，但是6月21日時，王母私訊台中市議員謝志忠尋求協助，自稱遭受到詐騙，全家的錢「被詐光」，還自稱遭受到恐嚇、要砸店等語，但是當晚，王女又傳訊表示「是誤會一場」。

6月24日，王家小女兒突然到知名咖啡廳工廠任職，新到職5天期間，曾與同事透露「欠錢欠太多，不太想活了」同事還勸她多向一些平台求援，沒有過不去的難關。

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6月25日下午，王家父母與大女兒到謝志忠服務處諮詢，謝志忠給予建議，雙方談了72分鐘，並且解釋了「代購黃金」過程，自稱協助刷卡買黃金，可以拿到3千元退佣，一開始都有拿到，後來被咬「違約」，一家人被迫扛下「不確定債務」，甚至把房子（王父持有之房屋，非本案事發地）都拿去抵押，開出本票，負債高達500萬。

▲王家大女兒（左）曾帶著妹妹（中）到當鋪，弟弟（右）則是6月30日未上班。（圖／翻攝Facebook）

期間，王家大女兒也有到正規當鋪進行典當，頭一次借款60至80萬元左右，有如期返還，第二次又帶著妹妹上門要以車典當，借款13萬，就沒再出現。當事當鋪業者曾說，有不明女性到當鋪來，也要尋找王家姊妹，也就是6月中下旬，王家可能不斷被追債。

6月26日，王母原本跟謝志忠約好，要到服務處接受律師諮詢，結果突然傳訊稱「店裡在忙走不開，我們會度過難關的！」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼王家大女兒（上圖藍衣）在6月30日晚間返家，爸媽隨後收店（下）。（圖／民眾提供）

時間拉快到6月30日，王家小兒子當天沒有上班，任職的工廠主管也有察覺異常，不過王家軍用品店當天有營業，王家夫妻在當晚21時30分左右收店，監視器也拍下大女兒在差不多時間返家。

然而，隔日（7月1日）不論是要找人的當鋪業者，或是王家小兒子公司主管，都找不到王家任何人，當鋪業者一早把王家車子拖回，小兒子主管晚上來找人，還跟隔壁店家討論情況，認為可能是在躲債，避不出戶。

7月2日，王家小女兒主管、兒子主管都前往王家找人，眾人討論「等下去不是辦法」，因此報警請警方聯繫里長，並且有房東到場，經鎖匠撬開鐵門後，才發現王家5人陳屍在密閉房間內。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲王家軍用品店網路賣場跟大女兒的網路賣場，都是4天前「最後上線」 。（圖／記者許權毅翻攝）

事發時間點會是何時？據了解，警方依5名死者遺體情況推斷，有可能會是在6月30日到7月1日凌晨之間；經記者今日查詢，王家大女兒經營的蝦皮賣場，跟王家爸媽經營的蝦皮賣場，最後上線時間都是在「4天前」，依此回推，與警方推算相符。

台中市地檢署與豐原警分局已經組成專案小組追查，台中市長盧秀燕也下令要「辦到底」，今（4）日傍晚，警方證實，外傳關鍵人「大女兒同學」已經查蒐到案，刻正調查中。

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