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社會 社會焦點 保障人權

爺殺孫！阿嬤指認雙屍「雨中大哭」走不穩　男嬰將解剖查死因

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中豐原爺孫雙屍案，檢方今日下午相驗，白家阿嬤（中）淚崩，需旁人攙扶，讓人心疼。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區接連發生重大命案，昨日9時許，一名75歲白姓國立退休講師，從自家4樓墜落身亡，屋內又被人發現11月大男嬰已經溺斃。白家阿嬤、男嬰父母今日到崇德殯儀館相驗，正逢大雨，阿嬤數次大哭，確認丈夫遺體身分後，哭到需要旁人攙扶，檢方則指示解剖男嬰，以釐清死因。

豐原區西安街某民宅附近，3日上午9時許發生有民眾仰臥一樓，警消到場發現已無生命跡象，員警處理過程中，廖姓女子（73歲）恰巧返家，確認死者為其丈夫白姓男子。

▲白男昨日上午自豐原住處墜落，現場殘留血跡。（圖／記者鄧木卿攝）

警方與廖女一同返回住處後，在住處浴室的塑膠水盆發現11個月大的白姓男嬰（白男孫子）溺斃，住處另發現白男留下的書信，內容指出「對不起太太，先帶走孫子，以死謝罪」等語，疑似是白男親手將孫子溺斃，自己再從住處墜樓亡。

據查，白男曾任國立大學講師，已退休多年，與妻子、兒子及孫子同住，媳婦未同住；白男的兒子疑長期精神狀況不佳，白男與妻子除要照顧兒子，也擔任孫子的主要照顧者，先前曾因教養問題發生爭執，疑因此長久下來身心俱疲。廖女則說，今天她早上出門，不清楚為何丈夫會有尋短舉動。

▲▼台中爺孫雙屍...阿嬤哭到需人攙扶　檢指示11月大男嬰解剖追死因。（圖／記者許權毅攝）

▲中檢檢察官（白衣）帶家屬男嬰母親（藍衣）進入冰櫃確認身分。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署今日下午2時許進行相驗，白家阿嬤（廖女）、男嬰爸媽均到場，禮儀社人員大多與阿嬤進行溝通，男嬰爸爸白男幾乎無參與，低落坐在一旁，男嬰母親坐在婆婆旁陪同。

隨後，白家阿嬤、廖女由檢方、法醫陪同進入冰櫃，確認丈夫身分，男嬰母親則確認孩子身分，2人步出冰櫃時，神情哀戚，阿嬤甚至哭到需要旁人攙扶。

台中地檢署認定，75歲白男係墜樓死亡，但男嬰是溺死或有遭受白男掐捏死亡？需要解剖才能釐清。

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