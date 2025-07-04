熟女背部腫塊求助　部桃團隊快速切除罕見「10公分惡性腫瘤」

▲一名三十歲婦女因背部罹患惡性腫瘤日前向部桃求助，醫療團隊快速診斷切除，確保婦人免於癌細胞轉移，圖左為放射腫瘤科醫師高永碩、中為骨科醫師陳奕舟，右為血液腫瘤科醫師施霽修。（圖／部立桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部桃園醫院日前成功完成一例罕見且具高侵襲性巨大惡性腫瘤切除手術，展現跨專科整合醫療實力。患者為三十多歲女性，因背部腫塊逐漸變大求診，經影像與組織檢查確診為惡性周邊神經鞘瘤（MPNST），腫瘤直徑逾10公分，病灶快速擴張且伴隨咖啡牛奶斑，符合與神經纖維瘤第一型（NF1）臨床特徵，因此類腫瘤惡性度高、易局部侵犯與遠端轉移，若未及時處置，後果恐將不堪設想。

部桃醫療團隊診斷後決定立即切除，手術由骨科主治醫師陳奕舟操刀，精準切除背部腫瘤並妥善處理周邊組織，術後恢復情形良好，無重大併發症。後續由放射腫瘤科醫師高永碩進行放射線治療，血液腫瘤科醫師施霽修則負責化學治療，確保患者術後降低復發與轉移風險。這場與時間賽跑的醫療行動不僅完成高難度腫瘤切除，更展現桃園醫院在腫瘤診療流程上的成熟度與高效協作，堪比醫學中心等級。

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腫瘤科醫師高永碩指出，惡性周邊神經鞘瘤屬於罕見高惡性軟組織肉瘤，病程變化快速且診斷困難，臨床上常見於有遺傳病史者，特別是罹患神經纖維瘤第一型患者，應提高警覺。治療方針以完整手術切除為主，再搭配放療與化療以全面提升療效、延長存活期。桃園醫院透過各科緊密配合，讓患者在診斷、手術、術後治療到追蹤過程，皆獲得完整照護支持，提供病人最大保障。

桃園醫院呼籲，民眾若發現身體有不明腫塊或異常變化，應及早就醫檢查，以避免延誤診治時機。桃醫團隊將持續精進醫療技術與整合服務，守護民眾健康，把握每一次改變生命的機會。