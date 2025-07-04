桃園檢警攻堅抄查「毒品超商」　驚見喪屍+彩虹菸...拘捕11人

▲桃園警分局6月24日報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，由市警局保安大隊特勤人員全副武裝在桃園市某處大樓內攻堅販毒集團。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局於6月24日在桃園地檢署檢察官指揮下，兵分三路在桃園、新北等據點由桃園市警局保大特勤中隊攻堅，查獲沈姓主嫌與其他10名藥頭等成員到案，現場查扣安非他命、依托咪酯菸彈、K他命、彩虹菸各式毒咖啡包等毒品及販毒不法所得現金新台幣十餘萬元等證物，全案移送桃園地檢察署偵辦。

▲桃園警分局與市警局保安大隊特勤人員全副武裝在桃園市某處大樓內準備攻堅。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局於今年3月間根據線報掌握某販毒集團在桃園、新北地區據點販售毒品，再轉售至北部各大酒店與KTV等處所，桃園警方與市警局保安大隊特勤中隊、台北市警局刑事警察大隊共組專案小組，見時機成熟後於6月24持搜索票由保大特勤中隊在桃園市某處大樓公寓攻堅，查獲沈姓主嫌及10名販毒藥頭，等販毒集團成員到案。

▲桃園警分局與市警局保安大隊特勤人員全副武裝在桃園市某大樓內針對販毒集團據點攻堅。（圖／桃園警分局提供）

專案小組於現場查扣第二級毒品安非他命、依托咪酯菸彈、第三級毒品K他命、彩虹菸與各式毒咖啡包等毒品證物，現場還扣得販毒不法所得現金新台幣十餘萬元，逕而宣布破獲該販毒集團，經專案小組偵訊後移送桃地檢偵辦。

桃園警察方表示，暑假期間將持續加強查察轄內各大KTV或危害少年身心健康之場所，針對毒品、詐欺、幫派組織吸收少年、兒少私密影像、深夜遊蕩等犯罪及偏差行為積極查緝，為守護青少年與維護社會大眾生命、身體安全，提供優質生活環境，以確保治安平穩。