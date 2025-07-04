拖車斗扯斷電桿波及路邊5車...害1619戶停電　混亂畫面曝光

▲桃園市鐘姓男子昨天下午駕駛拖車行經大園區水源路時，疑似未注意拖車高度扯斷電桿，還波及路旁5輛自小客車，更讓附近住戶多達1619戶停電。（圖／大園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鐘姓男子昨（3）日下午駕駛拖車行經大園區水源路時，疑似未注意拖車高度不慎扯斷路旁電桿，並波及路旁五輛自小客車、工廠及燈桿，所幸現場無人受傷，大園警方獲報到場處理，但附近住戶與工廠因共計1619戶停電，警方通知中華電信及台電進行維修，鐘男酒測值為零，肇事原因仍待調查釐清；台電公司派員搶修後於深夜11時12分全部完成復電。

▲桃園市鐘姓男子昨天下午駕駛拖車行經大園區水源路時，未注意拖車高度扯斷電桿，波及路旁5輛自小客車，更導致附近住戶1619戶停電。（圖／大園警分局提供）

大園警方指出，58歲鐘姓男子昨天下午2時許駕駛拖車，沿水源路往航城路二段方向行駛，途中疑似未注意拖車高度，不慎扯斷路旁電桿，斷落電線波及路旁停放5輛自小客車、工廠與號誌燈桿等，所幸現場並無人受傷，但附近工廠、住戶與店家則瞬間停電。

警方獲報到場處理，發現停電後立即通知中華電信與台電到場維修，肇事男子鐘男經酒測後酒測值為零，至於肇事原因仍待後續調查釐清。

▲一輛拖車昨天下午在大園區水源路扯斷電桿，造成1619戶停電，現場一片狼藉。（圖／大園警分局提供）

台電桃園營業處表示，針對這起車輛撞擊電桿停電案，事故發生後導致大園區水源路、中山南路一段、永園路二段、中山南路等一帶共計1619戶停電，台電獲報後立即派員現場處理，配合事故現場拖車拖離後，工程人員立即搶修，於下午3時9分恢復1555戶（約96%）供電，剩餘64戶則於深夜11時12分全部搶通恢復供電，對於造成民戶不便，台電深感抱歉。