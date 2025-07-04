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24歲女邀摩鐵歡唱...他開心赴約卻被圍毆打斷腿　仙人跳真相曝

▲桃園市林姓男子2022年2月找來曾姓前妻共謀以仙人跳詐財，痛毆不知情吳姓男子到摩鐵唱歌，卻趁機與盧姓男子痛毆還打左腿搶走錢包等財物，桃園地院今天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市林姓男子2022年2月找來曾姓前妻共謀以仙人跳詐財，邀集吳姓男子到摩鐵唱歌，卻趁機與盧姓男子痛毆還打左腿搶走錢包等財物，桃園地院今天宣判。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年2月找來曾姓前妻出面設計仙人跳，邀集吳姓男子到桃園區某汽車旅館唱歌，吳男進入房間慘遭林男與盧姓男子持甩棍痛毆，導致多處受傷與左小腿骨折，林男恫嚇「不知道曾女是我女朋友嗎」，恐嚇吳拿15萬元擺平，盧則搶走其錢包等財物，事後還要吳男媽媽拿錢贖人；桃園地院今（4）日宣判，被告曾女與林男犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪分別判處有期徒刑8年2月、8年6月，本案仍可上訴，同案被告盧姓男子則開庭未到案依法拘提中。

檢警調查，28歲林姓男子與24歲曾姓女子曾為夫妻關係，2人因故離婚，曾女後於2021年間在宜蘭縣與他人發生親密關係，2人向對方索取遮羞費涉及恐嚇取財罪嫌，經宜蘭地檢署偵辦，因罪證不足而不起訴，林男為此食髓知味。

林男與曾女離婚仍有聯繫，林男與29歲盧姓男子共謀以仙人跳方式詐財，於2022年2月22日晚間由曾女出面邀集吳姓男子到桃園區某汽車旅館唱歌，吳男欣然赴約，但才進入包廂慘遭林、盧2人持甩棍痛毆，致使吳頭皮等全身多處負傷，其中左小腿脛骨還出現骨折，林、盧見吳無力抵抗，由盧搶走吳錢包、手機、身分證、提款卡與4萬元現金等財物，林則恫嚇吳「不知道曾女是我女朋友嗎」，要求吳拿出15萬元擺平。

因吳男身上並無足夠現金，林男等人將吳拘禁在汽車旅館房間內，逼迫吳打電話給媽媽拿錢贖人，吳男媽媽聲稱，家中並無現金，曾女隨後到吳男住處搜刮未找到財物，卻發現警車出現在吳男住處前，懷疑對方已報警，曾女趕回摩鐵。林男等人隨後將吳男強押上車，半途中將全身是傷的吳男棄置桃園區大興西路三段附近機車道上後逃離，被路人送醫急救，桃園警方根據吳男所述循線查獲林男等人到案；桃檢複訊時，林男等人否認涉案，辯稱是吳男企圖性侵曾女，才將其拘禁等語，檢方不採信林男等人辯詞，偵結依攜帶凶器、結夥3人以上強盜罪嫌起訴，並建請法院依加重強盜罪論處。

桃園地院審理時，被告林、曾僅坦承有傷害吳男之事實，否認有加重強盜行為，法官比對證人吳男及其母親等證人證詞與被告彼此間供詞，參酌刑案照片、診斷證明書等證據，認定被告涉及傷害行為，更有為加重強盜之行為；法官審酌被告欠缺尊重他人身體及財產法益的觀念，僅坦承傷害犯行而否認加重強盜、又未賠償證人吳男所受損害，其中被告曾女經通緝才到案。

法院合議庭今天上午宣判，被告曾女犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑8年2月；同案被告林男犯結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑8年6月，本案仍可上訴，同案被告盧姓男子因開庭未到案，法院依法拘提中。。

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