嘉義縣縣長獎頒獎典禮　448名學子獲殊榮

▲ 嘉義縣113學年度縣長獎頒獎典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣公開表揚榮獲縣長獎的448名優秀畢業生，包括大專校院1名、高國中小247名及幼兒園200名，縣長翁章梁、教育處長李美華授獎，學生、家長共享榮耀時刻，留下美好回憶。翁縣長表示，嘉義縣正值科技發展與產業轉型的新時代，期許莘莘學子成為未來推動地方轉型的重要力量。

教育處表示，嘉義縣近年發展無人機技術與智慧農業應用，成功爭取台積電進駐嘉義科學園區，未來需要會寫程式的農夫、懂工程的藝術家，學生在學習中應培養跨領域與創新思維，用「知識改變命運，視野決定格局，態度決定成就」的信念持續精進。

教育處長李美華說，所有嘉義縣的學生，將來都會成為轉型歷程中重要的見證與參與者，期待未來各個功成名就後，返鄉分享成功經驗。

翁章梁指出，小孩得獎，父母陪同都洋溢笑容，認為是很大的榮耀，縣府特地公開表揚，慶祝值得紀念的日子。2025至2035是嘉義縣的黃金10年，他們長大後，建設都大致完成了，希望大家能發揮長才，為農工科技大縣貢獻心力，同時注意未來世界的變化，在AI快速成長的競爭下脫穎而出。

表揚頒獎分為上、下午場，上午場安排了小小消防員、小小警察及小小工程師等職涯探索活動，下午場則有特色教育活動闖關，以及嘉義縣學生輔導諮商中心紓壓活動。