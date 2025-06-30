嘉義縣環保行動引領海洋保護潮流　全面監測水質

▲嘉義縣響應國家海洋日，打造海洋保育與行動教育典範 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

響應國家海洋日，嘉義縣政府今29日在布袋商港北堤舉辦「2025國家海洋日—童心繪藍海，從『嘉』守未來！」親子彩繪，透過堤防彩繪拼貼、海測站導覽及海廢DIY再利用創作活動，融合教育、藝術與實踐，喚起全民共同守護海洋的意識，更美化了布袋北堤，落實親海、愛海、護海行動。

嘉義縣長翁章梁積極推動海洋治理，解決困擾沿海多年的海廢問題，包括輔導設置合法沿海蚵殼暫置場，以及全國第一個真正達成循環經濟的縣市，成功將困擾數十年的廢棄蚵繩變成高價機能衣，在海洋監測方面亦有顯著成果。

環保局指出，繼111年於東石網寮設立中南部首座海域水質自動監測站後，113年再於布袋北堤設置第二座，形成「兩點一線」的完整監測網絡，全天候24小時運作，即時掌握水質變化，守護牡蠣養殖重要海域水質。

今活動邀請海洋保育署副署長李筱霞、環保局長張輝川、各級民代、在地民眾及布新國小師生家長共襄盛舉，彩繪布袋測站前堤防，拓展海洋生態保育意念景觀，小朋友用畫筆描繪心中的藍海願景，令布袋測站成為海洋環境教育的地標。

此外，更結合牡蠣養殖、鱟類保育與友善釣魚等在地元素，由專人導覽監測站，深入傳遞海洋科學知識，透過海廢再利用創作實作，強化「從行動開始，美化環境」理念。

張輝川強調，海洋污染是全球共同面對的課題，台灣四面環海，更應積極擔起守護責任。嘉義縣持續寓教於樂推廣保育理念，與聯合國「世界海洋日」接軌，民眾若發現海洋污染，可撥打嘉義縣環保局專線：05-3620808，或海保署通報專線：07-3380196。

環保局說，依據新修訂《海洋污染防治法》，未經許可從事油品輸送或棄置行為，最高可處1億元罰鍰。