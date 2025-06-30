熱鬧！嘉義縣環保志工群英會環保熱情滿溢

▲114年嘉義縣環保志工群英會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局在朴子國小舉辦「114年嘉義縣環保志工群英會」，來自全縣各鄉鎮市約300名環保志工、環境教育志工及水環境巡守工熱烈參與，透過趣味競賽方式推廣環境教育，也展現志工團隊熱情洋溢、服務至上的精神。嘉義縣環保局長張輝川一早親臨現場，為志工打氣加油，與眾人一同跳暖身操，炒熱全場氣氛。

「環保志工群英會」設計多項結合知識與趣味的競賽項目，包括「環保金頭腦」、「資源分類王」、「資源灌籃高手」以及「清掃接力賽」。競賽關卡考驗參賽者的環保知識，還需要團隊之間的絕佳默契。比賽過程笑聲不斷、歡呼聲四起。

其中「清掃接力賽」最具創意，巧妙融入「村里清潔大作戰」的精神，讓參賽者穿戴打掃裝備，分秒必爭完成任務，充分發揮反應力、靈活度與團隊合作力，更透過遊戲深化正確的環保觀念。

各項目第一名分別為「環保金頭腦－環境教育志工團」、「資源分類王—民雄鄉環保志工隊」、「資源灌籃高手－環境教育志工團」、「清掃接力賽－溪口鄉環保志工隊」，將在11月1日代表嘉義縣至雲林縣參加環境部舉辦的「114年全國環保志（義）工群英會」，與全國22縣市大車拚，為嘉義縣爭取榮耀。

環保局表示，「環保志工群英會」邀請環保志工展現團隊精神，透過生動有趣的競賽，讓各鄉鎮市的志工彼此切磋交流、增進情誼，更能充分展現平日所累積的環境保護知識，期望藉此吸引更多民眾加入志工行列，打造更美好宜居的生活空間。