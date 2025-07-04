許景琦醫師發表飲食防失智研究　獲國際專刊8.5分評價引關注

▲地中海型飲食或抗發炎飲食對於男性與非西班牙裔白人族群，在降低阿茲海默症死亡率方面效果顯著。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「飲食不只養身，還能顧腦！」台中市維新醫療集團董事長兼院長許景琦醫師，近日在西班牙巴塞隆納舉辦的國際阿茲海默症與帕金森症醫學會議中發表研究，指出地中海型飲食或抗發炎飲食對於男性與非西班牙裔白人族群，在降低阿茲海默症死亡率方面效果顯著，獲得國際專刊高達8.5分評價，引起專業關注。

許景琦強調，這份研究是透過美國營養學會提供的18,000多筆樣本數據分析所得，研究顯示即便抗發炎飲食僅占每日熱量的10%，仍與顯著降低失智症死亡風險有關。他指出，飲食調整是一種「實用、低成本、具潛力的干預方式」，建議日後個人化營養建議可納入性別與文化因素，提升預防成效。

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這項研究成果也已率先應用於維新醫療集團台中建國園區的「好憶日照中心」。該中心是全台唯一專門收治失智症長者的日照機構，每日午餐餐點已導入地中海型食材，盼透過健康飲食輔助延緩失智惡化。許景琦表示，這是醫療與生活融合的實驗場，也是對長輩最好的照顧。

他指出，失智症三大病理機轉包括：神經元減少（腦白質與灰質退化）、神經發炎導致類澱粉沈積，以及細胞內異常磷酸化引發的慢性發炎，這些都與飲食密切相關。研究認為，攝取橄欖油、魚類、堅果、蔬果與全穀類食物有助降低上述病理表現。

許景琦也提醒，儘管地中海飲食帶來希望，但不能過度解讀族群差異，仍須更大樣本與隨機試驗佐證。他呼籲，吃得健康，不只為了活得久，更為了記得久。

▲研究數據顯示，呈現抗發炎飲食對死亡率的影響。（圖／記者游瓊華翻攝）