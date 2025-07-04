獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意　留丈夫與家人赴黃泉

▲王家在6月30日還開店，小女兒也到新公司上班，看似一切如常，沒想到過不久全家人共赴末路。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市豐原區王家一家5口疑似誤信代購黃金詐騙，欠下鉅額債務後，因為受不了頻遭討債，被逼走上絕路。王家屋主共有3名子女，當中只有小女兒結婚，丈夫則在屏東的空軍單位服役。根據《ETtoday東森新媒體》獨家掌握消息，王家小女兒在6月24日才到一家連鎖咖啡店台中總部任職，曾與同事透露「欠錢欠太多，不太想活了」，未料才上班5天就失蹤，同事到住家也找不到人，報警才赫見王家5口陳屍屋內。

據悉，王家小女兒上月24日、周二才新到職，在連鎖咖啡店台中總部的工廠擔任包裝人員，表現正常，但曾向同事吐露心事，提到家中欠下巨額債務，「不太想活了」，同事還勸她多向一些平台求援，沒有過不去的難關。

只是同事的勸導並阻止不了王家赴死的決心，王家小女兒到職後隔周禮拜一(6/30)仍正常上班，但周二、週三都沒現身，熱心的同事直覺認為狀況不對，2日下班後趕到王家了解狀況，恰巧遇到同樣去找人、王家長子的主管，一群人決定報警找到房東開門，才發現一家人早已身亡。

▲王家小女兒的先生接到死訊趕到台中認屍。（圖／記者白珈陽攝）



在屏東服役的小女兒丈夫，接到消息從南部趕到台中，卻只見到其冰冷遺體，相驗結束低頭不語，令人鼻酸；但王家人遭遇詐騙欠下多筆債務，一家五口都曾向外發出求救訊號，透露「一切都完了、活不下去」，包括母親、兒子、小女兒等，還找上市議員謝志忠諮詢，只是不論外人如何勸說都挽不回一家人尋死念頭，到底5人被詐騙多少錢、如何被詐騙，或是受到何種脅迫，都還有待警方進一步釐清。