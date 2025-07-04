再傳駭人詐騙！人妻投資虛幣2個月慘失700萬　怒：打詐只是口號

▲台中女子小葉（化名）誤信網路虛擬貨幣投資，2個月內投入美金21萬餘元（近新台幣700萬元），因出金未果才驚覺遭詐。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區發生1家5口疑落入「代購黃金」詐騙陷阱，全家被發現陳屍在租屋處，詐欺議題引起社會關注。事實上，台中還發生另一起高額詐騙案，女子小葉（化名）誤信網路虛擬貨幣投資，2個月內投入新台幣700萬左右，因出金不成才驚覺遭詐，小葉痛批，詐騙害她面臨家庭瀕臨破碎，現在甚至還有一家五口被逼得走上絕路，疾呼「政府不應只是喊喊口號，目前社會環境太不健康，打詐要有實際作為、拿出成績」！

小葉（40歲）今年1月在微博認識1名大陸網友阿發，阿發在3月間時告訴小葉，有一虛擬貨幣投資平台「TOKOK」，可快速獲利、保證出金，並提供平台APP網址供小葉下載，阿發對小葉說，平台內一種模式「極速模式」可短時間累積高獲利、保證出金。

▲阿發在3月間誆稱有一虛擬貨幣投資平台「TOKOK」，可快速獲利、保證出金。（圖／小葉提供）



阿發說，「極速模式」的操縱方式為：如帳號內有5萬顆泰達幣，能獲得1分鐘操控時間，在1分鐘內可對虛擬貨幣漲跌幅進行控制交割，並從中獲利；若想增加操控時間，須投入更多虛擬貨幣，以此類推。

小葉起初小心翼翼，先投入美金100元，結果順利出金115元，誤信平台果真能順利出金，後續阿發又以「我自己也有在玩」，拿出各種單據、平台操控畫面等手段與話術取信小葉，並介紹多家「幣商（實為假幣商）」說服小葉購買泰達幣，小葉遂於3月至6月間，陸續透過面交、網路交易，購買價值新台幣約700萬元的泰達幣，並全數投入該平台。

▲阿發介紹多家假幣商給小葉。（圖／小葉提供）



至5月底，平台顯示包含獲利與本金，累積已達64萬顆泰達幣，相當於新台幣2000多萬元，小葉欲出金，卻遭平台客服以「需要繳交手續費1萬美元」、「匯兌差4%手續費」、「銀行等待領錢人數眾多須等待」為由，不斷拖延出金時程，小葉苦等1星期，才驚覺遭到詐騙。

▲客服以「需要繳交手續費1萬美元」、「匯兌差4%手續費」、「銀行等待領錢人數眾多須等待」為由，不斷拖延出金時程。（圖／小葉提供）



小葉已結婚生子，家境平庸，為籌措上述假投資費用，小葉將父母給給她的養老金、嫁妝，孩子的養育費用，以及本身的積蓄、股票、保險全都變現，通通用來買泰達幣，甚至還向朋友借貸、銀行貸款，相當於賠掉自己大半輩子心血，目前已報向台中市第一警分局報案。

警方調查後，確認由阿發介紹的假幣商，實質上都是被詐團吸收的車手，而所謂的投資軟體「TOKOK」，也是由工程師開發的假APP，目前正在全力偵辦。

雙親得知後，7旬老父氣憤不已，卻也心疼女兒竟慘遭詐團毒手；而夫家更對小葉行為不諒解，諸多指責，美滿家庭面臨瀕臨破碎。家屬控訴，詐團吃人不吐骨頭，騙光小葉積蓄後，竟還想進一步誘騙她轉向地下錢莊借貸，不顧小葉上有老、下有小，「像是要榨乾小葉的人生才肯罷休」。

小葉也痛訴，2025年上半年台人被詐金額數百億元，顯見政府幾乎是放任詐團猖獗，現在更是鬧出人命，豐原一家五口因此喪命，何其悲哀！甚至有網友嘲諷，詐騙儼然成為台灣最賺錢的「行業」，政府應該正視詐騙問題，宣導防詐意識固然重要，徹底消滅源頭才是根本，懇求執法單位將詐團繩之以法，從車手至背後首腦一網打盡，別再讓更多人受害。