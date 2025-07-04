豐原一家5死！「美容院同學」持續神隱中　母親、男友急奔派出所

▲王家人案發前曾找上謝志忠求助。（圖／市議員謝志忠提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中豐原2日傳出一家5口5死命案，疑似遭黃金代購詐騙而背上巨額債務，不堪經濟壓力下全家選擇一同走上絕路。議員謝志忠提及，死者王家大女兒是與開設美容院的同學張女牽上線，進而加入投資，懷疑「這人居中仲介嫌疑最大」，甚至與王家諮詢時，還不斷打來催討。據了解，目前張女仍神隱中，張母、及張女男友聽聞她已經被警方傳喚到案，火速跑到派出所找人，但仍未見張女身影；對於案情，張母強調女兒只是介紹雙方認識，並未介入投資。目前詳細案情正在進一步釐清中。

據了解，王家一家5口包括王姓屋主（62歲）連同妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲），因多日失聯，王家小兒子同事多日未見他上班起疑，打電話也連繫不上，到王家查看後發現大門深鎖，經通報里長、警方破門後，發現5人倒臥在房內，均明顯死亡多日。

檢警調查，一家5口會走上絕路，疑似與黃金代購詐騙有極大關聯。由於王家人案發前曾向議員謝志忠求救，謝表示，據他了解，王家全家人都和大女兒開設美容院的同學很熟，也很信任對方，才會聽信進而代為刷卡買黃金，未料竟上當遭詐欺，不只帳戶被列為警示帳戶，對方還以違約為由向王家人索賠數百萬元，王家被逼急甚至抵押公寓，像地下錢莊借了200萬，債務成了無底洞，最終壓垮全家人。

謝志忠說，居中牽線的「美容院同學」張女嫌疑最大，甚至當王家向他求救、諮詢時，張女還不斷打電話討債。今(4日)上午，媒體前往該美容院店前查看，發現並未營業，且大門深鎖，疑似躲避風頭。據掌握，目前張女持續神隱、下落不明，連母親及男友都聯繫不上；稍早張母聽聞女兒似乎已被警方傳喚到案，因此急忙趕到派出所尋女，但仍撲了個空，目前張女仍未到案，警方持續傳喚中。

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