台中5死命案！盧秀燕：已是國安問題　要求警方辦到底查真相

記者許權毅／台中報導

台中市豐原5死命案，王姓一家疑似遭受黃金代購詐騙，背上高額債務，選擇走上絕路。盧秀燕今日親自發聲強調，已經指示警察系統要查到底，讓真相大白，她強調，詐騙已是國安問題，應該讓壞人繩之以法，不是自己犧牲，若遇到困難要趕緊求救。

▲台中市長盧秀燕針對豐原五死命案回應。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市豐原區2日驚傳一家5口陳屍屋內，王姓屋主（62歲）連同妻子凃女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲）都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，警方與房東、里長、鎖匠入內後，卻發現5人已全部死亡，案情疑似牽扯黃金代購詐騙。

▲全台6月份有高達1萬6千件詐騙案，金額高達89億。（圖／翻攝打詐儀錶板）



台中市長盧秀燕說：「這個案件是個悲劇，讓人心碎，跡象顯示，可能遭到詐騙，錢關過不去才走上絕路，我已經指示警察同仁務必要偵辦到底，如果是詐騙，要繩之以法，要呼籲市民家人，如果遇到困難要向外求救，不要獨自承擔，應該是讓壞人繩之以法，不是自己犧牲，有很多機制可以協助。」

盧秀燕強調，詐騙已經是國安問題，我們應該花更多的心血來防止詐騙，上個月好像有20億的詐騙金額（經查全國遭詐金額為89億），最近是手法「叫你先分期，當代購者，賺取差價佣金」，該手法是詐騙。

盧說，詐騙手法日新月異，甚至很多高級知識份子，甚至法官、大學教授、公務同仁都被詐騙，前不久桃園副市長家裡也被騙，這次悲劇，已經指示警察系統，務必要讓真相大白，昨天已經指示副市長進行慰問跟善後。