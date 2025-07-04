台南街頭智慧停車柱「整排被砸」損失54萬　無聊男落網

▲台南市智慧停車柱連續遭砸毀，警方啟動「鷹眼追緝」行動成功拘提劉姓嫌犯到案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市智慧停車柱接連遭人惡意破壞，警方啟動「鷹眼追緝」行動，鎖定一名50歲劉姓男子涉有重嫌，經循線查緝，終於將他拘提到案，警方清查發現，劉男疑自今年以來在台南市東區一帶犯下至少10起破壞案，造成市府損失逾54萬元，訊後依毀損罪嫌移送法辦。

市警五分局警方表示，近來陸續接獲民眾報案指出，東區東豐路、小東路周邊共有16支智慧停車柱遭不明人士以石塊、磚頭等硬物砸毀，不僅嚴重影響停車服務系統運作，也損及市容景觀與公共設施安全。五分局迅速成立專案小組，調閱沿線監視器數十支畫面，交叉比對嫌犯身影與作案手法，最終鎖定一名居無定所、行蹤不定的劉姓男子涉案。

警方指出，劉男係南市人，居無定所，通知後未依限到案，警方依法聲請拘票，成功於特定時地將其拘提到案，經比對證據後，確認其涉及多起破壞案件，累計損失金額達新台幣54萬元。警方提醒，根據《刑法》第354條，劉男恐面臨2年以下徒刑或罰金處分，另須依《民法》負擔高額民事賠償。

第五分局長洪宏榮強調，智慧停車柱是城市治理的重要基礎設施，警方對任何破壞行為絕不寬貸，將持續加強巡邏密度與科技監控力道。民眾如發現可疑人物或破壞行為，請立即撥打110，與警方共同守護城市公共安全。