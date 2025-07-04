「超廢1職缺年薪80萬」她整天玩電腦　網傻：看不到主管就是爽

▲原PO認為現在工作有點廢。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「可能做一輩子都是這個薪水！」一名30歲女網友透露，現職年薪約80萬，實際每天只做事30分鐘，剩下時間都能自由安排，而且主管都不會進公司，基本上不要睡覺，想做什麼事情都沒人管。面對這個爽缺，原PO坦言猶豫想找更好的工作，引發網友熱議，「80萬竟然不滿意，還這麼閒！」

一名女網友在Dcard表示，目前這份工作「很廢」，早上8點上班、下午5點下班，一整天實際工作只有半小時，「一天大約有7小時可以做自己的事」，就是不能睡覺，加上主管都居家辦公，根本不會有人盯著你。

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原PO也提到，上班通勤只須半小時，她與同事的位置離超遠，彼此也都不熟識，不會有社交壓力，偶爾也可以申請居家上班。至於最重要的薪水部分，原PO透露，月薪4萬5000元、年終固定4個月，加上津貼補助等，年薪約80萬左右。

然而原PO直言，目前她30歲出頭，正值職涯黃金轉換期，這份工作乍看之下很爽，似乎可以做一輩子，但又怕如此安逸，未來也不會調薪，等於一輩子就是領年薪80萬而已。

對此，原PO求問大家看法，「大家覺得這是個好工作嗎？會不會換工作後找不到更好的？」文末也強調，這非常正當的工作，不會有法律責任的問題。

貼文一出，立刻掀起網友討論，「完完全全爽缺，看不到主管就是爽啊」、「可以先開啟人力銀行，看看一堆鳥缺轉換心情」、「80萬竟然不滿意，還這麼閒」、「爽缺不好找，千萬別離職」、「如果有電腦可以用，剩下7.5小時可以接案賺外快啊」、「我一定繼續待，在職進修考證照的課程，上班有空複習證照的書，多賺幾張證照這樣」、「上班就是為了拿到薪水，不是為了拿到優秀員工獎狀」。

也有苦主直呼，「我是圖書館員，每天被當狗一樣喊來喊去，薪水只有2萬8000元」、「過來人告訴你，離職了會後悔，我也是在今年辭掉了一份很輕鬆的工作，一天工作8小時，大概只有3小時真的在工作，而且工作內容簡單輕鬆、沒有壓力，還很準時下班，後來找的新工作，不是忙到翻，就是規定上班時間不能玩手機，沒事也要找事做」。