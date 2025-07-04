周休三日「但工時拉長」可接受嗎？一票支持：我們公司就是這樣

▲一個禮拜工作4天，但工時拉長，可以接受嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果一個禮拜可以休息三天，但每天工作的時間要拉長，這樣可以接受嗎？近日有網友發文表示，倘若一周固定上滿40個小時，但公司讓員工自行分配工作時間，大家會選擇周休三日嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「你會選擇周休三日嗎」為標題發文，提到在滿足一周工作40小時的狀況下，如果公司讓員工自行分配這40個小時，大家會選擇周休三日嗎？也就是一周可以只上4天班，然後一天工作10小時，或者每天上班時數不限，只要事情有順利做完即可。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「會啊，改成星期六日休息，星期三休一天，就只要工作星期一二、四五」、「如果可以按照自己的習慣安排工作，誰不要」、「我們公司就是這樣了啊，放假時間太多了，不知道要做什麼」、「既然上班時間自己填，就填12小時啊，第四天只要上半天」、「支持責任制，事情有做完就好」。

也有網友表示，「我每天都嘛上超過12小時」、「太願意了，現在每天都不只8小時了，一天改10小時，最多最多就上12小時，有一天可以直接不來」、「我本來每天就超過10小時」。更有網友直呼，「工作時數比生活長根本不正常，一個禮拜7天就要做工作5天，還不算加班的部分，到底是工作為了生活，還是生活是為了工作」。