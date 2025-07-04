住進公婆家！夫45K養四口「婆婆全扛了」　網驚：上輩子拯救銀河系

▲婆婆負責煮飯，原PO完全不用下廚。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不用上班、不用做家務，但每天還是很忙，當媽的生活從來不是躺平！」一名人妻透露，她有個天使婆婆幫忙顧前顧後，讓她能全心全意照顧二寶，而老公月薪4萬5000元養全家，因為不用給孝親費，因此小倆口毫無經濟壓力，假日還可以回娘家放鬆。文章引發網友熱議，「上輩子應該是拯救銀河系！」

一名女網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，她與老公搬回鄉下老家已經3年了，公婆家是一棟舊透天，雖然沒有新裝潢，但空間寬敞又安靜，生活步調單純，婆婆會幫忙照顧2寶，她也無須煮飯做家事，生活上輕鬆許多。

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原PO進一步透露，她沒有上班，家計全靠老公一人，飯店工作月薪約4萬5，加班收入不多，不過因為家裡水電、菜錢全由公婆支出，也沒有給孝親費，生活壓力比想像中小很多。

平時生活方面，原PO透露，老公假日會在她回娘家換個心情，偶爾去夜市逛逛或參加廟會、進香活動。她提到，婆家對宗教活動很投入，也讓這樣的信仰慢慢成為家庭日常的一部分。

底下網友紛紛回應，「好羨慕這樣的家庭，當然不是說啃老，很幸運能遇到好的公婆，甚至很願意給空間」、「公婆這麼好還沒毒菇，生活也不錯，已是人生最大幸事」、「將來有能力，記得回報公婆」、「可以遇到這麼好的婆婆，又沒經濟壓力，真的好羡慕」、「上輩子應該是拯救銀河系，才能遇上了這麼好的婆家」。