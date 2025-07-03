受不了想辭職！看血型就懂理由　A型怕人際壓力、AB型討厭加班

▲「想辭職」這種念頭幾乎人人都曾浮現，一旦被某個關鍵理由觸發，更是特別容易心生退意。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

「我想辭職！」這句話不知曾在多少上班族心中盤旋過，每當壓力過大或挫折累積到極限，離職的念頭總是悄悄浮現。日本心理測驗網《占卜TVnews》分享占卜師金森藍加剖析不同血型想辭職的理由，辭職並不全是因為工作太累或待遇不佳，而是每種血型的人都有特別在意的點，當那根稻草壓垮心防，就會瞬間決心走人。

A型：當人際關係或公司文化不適合時

A型的人協調性強，容易在意別人的看法。當他們因人際關係或公司風氣產生不滿時，就會燃起「想離職」的念頭。感受力敏銳的A型，一旦人際關係惡化，就會反覆思考這件事，累積極大壓力，加上他們認真執著的性格，如果覺得公司文化無法認同，就很難再投入工作。

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B型：當工作內容不合時

B型的人對喜好分明，雖然容易感到厭倦，但若是喜歡的事物，就會全力以赴。當工作內容與自己不契合時，B型就會產生強烈辭意，相反地，只要認為工作有趣，就能忍受其他不滿。然而，一旦覺得工作無聊，鬥志會瞬間消失，下決心辭職也很快。

O型：當努力未被肯定時

O型是渴望被大家依賴的領導型人格，若能獲得「果然很厲害！」的肯定，就會更有幹勁。然而，當他們發現自己再怎麼努力也得不到應有評價，或看到競爭對手先一步升遷，就會忿忿不平，心想「再也待不下去了！」

AB型：當工時或待遇不佳時

重視平衡的AB型，即使熱愛工作，也不會犧牲私人生活。他們認為一味投入工作的人生太乏味，當工時過長、待遇不合理時，就會想辭職，即便工作有成就感，若薪水不符合付出，或頻繁加班影響生活，都會讓他們難以接受，能過上健康規律的生活，才是AB型首要考量。

不論是哪一血型，當感到身心疲憊、無法冷靜思考時，不必急著做出離職決定，不妨先安排一段休息時間，好好整理心情，再用清晰的頭腦評估，冷靜做出選擇，或許會有不同的想法。

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