月薪3萬5「一年能存18萬？」　全場一算愣：在做夢吧

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

通膨壓力大，生活成本飆升，不少人開始重新檢視每月開銷。一名網友坦言自己月薪3萬5元，光吃飯、零食加房租水電，每月就要噴掉2萬元，扣掉手機費、通勤費、治裝和雜項後，手上也只剩下1萬5元能用，省吃儉用一年也才勉強存18萬。他不禁感嘆，「月薪3萬5生活有多困難？」話題引起網友共鳴。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「月薪3萬5生活有多困難？」現在光吃的一天差不多要300元，一個月就9000元，加上一些零食和小確幸，保守估算1萬元跑不掉。房租加水電抓7000元，手機月租300元，衣服治裝費一個月300元，通勤算油錢400元，再加上雜項支出，每月幾乎就花掉2萬元。他無奈表示，剩下的1萬5元就算省下來，一年也只存到18萬元。

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文章一出，不少人立刻打臉房租，「不可能只要7000元」，「房租+水電7000很難找吧」、「台北7000元可能租不太到套房」、「台南高雄都不可能水電房租7000了」、「你住的地方很不好吧？」「手機300很刻苦吧」、「我手機388，4G吃到飽沒減速。」

留言區眾聲喧嘩，「月薪沒6萬我都覺得太難活」、「60元便當是30年前的事了」、「台北年輕人這樣過日子真的很辛苦」、「10年後就有180萬當頭期款了，恭喜」、「35K一年存18萬在做夢吧XD」、「還要扣孝親費」、「我一個月伙食費超過兩萬」、「其實你存蠻多的了啊」、「3.5W能存下來1.5也太猛了吧。」