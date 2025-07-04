豐原五口命案　求助議員訊息曝！眼尖網「揪1處」喊怪：被威脅？

▲豐原五死。（圖／記者鄧木卿攝）



記者施怡妏／綜合報導

台中市豐原區王姓一家5口命案震驚社會，經警方初步調查，王家人疑似落入代購黃金的詐騙陷阱，最終選擇走上絕路。事發之前，王家曾兩度尋求議員謝志忠協助，表示遭到詐騙、恐嚇，但後來又改口稱是誤會，議員PO出對話紀錄，有網友發現，後續改口的訊息似乎怪怪的，「會不會是被人威脅了？」

議員謝志忠在Threads發文，貼出王妻6月21日求助訊息，提到全家遭遇詐騙，錢都被詐光，還被恐嚇要砸店、砸車，想請議員幫助。隔天王妻卻傳訊息，表示事情處理好了，「已經處理好了，是誤會。現在沒事，謝謝議員。」

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6月25日王男以及王妻帶著女兒前往謝志忠服務處諮詢，當時謝志忠助理還告知王家，可以在隔天（26日）到服務處接受免費法律諮詢，但王家人26日並未現身。王妻在6月26日傳訊息給謝志忠，提到店裡在忙走不開，就先不過去接受法律諮詢，「謝謝議員的幫助與開導，我們會度過難關的，再次感謝。」

▲網友認為疑點重重。（圖／翻攝自議員謝志忠Thread）



網友看完對話紀錄後，直呼怪怪的，「下午那個訊息已經不是他本人使用手機了，是被拿走手機，或是被迫打那段話」、「搞不好是被人控制行動！如果事情解決了怎麼可能後面變成命案」、「前面打『諮詢』，後面卻變成『資詢』」、「總覺得此案有點撲朔迷離、另有隱情」、「覺得很怪，是解決了還是被威脅？」還有網友感嘆，「高中時還有去過這家店，還跟老闆組的槍隊去打生存遊戲。」

警方調查認為，該案的導火線可能與大女兒遭遇投資詐騙有關，王家自5月起疑似受到黃金投資陷阱詐騙，大女兒透過在豐原開美容院的同學介紹，以刷卡購買黃金的方式參與代購，每次刷卡15萬元就可以獲得數千元佣金，後來對方遲遲沒有繳清卡費，導致王家的帳戶被列為警示帳戶，還遭指控違約，被要求償還500萬元，連房屋、汽車都陸續抵押典當。

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