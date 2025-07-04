1家5口輕生！台中又見「虛幣買黃金」詐騙　婦25萬血汗錢險沒了

▲ 台中一名婦人險遭詐騙。經行、警員耐下勸導下打消提款念頭 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、潘鳳威／台中報導

台中市豐原區一戶王姓人家疑遭黃金投資詐騙陷阱，不僅帳戶遭列為警示帳戶，還坑騙要賠500萬，房、汽車相繼被抵押，最終一家五口疑似不堪壓力走上絕路，令人不勝唏噓。而就在前(2)日，台中警方也成功攔阻一起類似的投資黃金詐騙案，一名婦人險些受騙，所幸銀行員及時察覺報警，成功保住她血汗錢。

台中市警局永興派出所於7月2日接獲健行路某銀行行員通報，指稱一名婦女因提領金額過高，詢問後言詞反覆，疑似遭詐，請求派員前往處理。

警員陳子暘、鄭景元火速趕抵現場，57歲董姓婦人向警員表示欲提領25萬元，並匯入一指定帳戶。起初她聲稱是要購買冷氣機，隨後又改口說是償還債務，說法反覆，引起警方懷疑是詐團教戰被害人矇騙警銀的說詞。

經警方進一步追問下，董婦才透露自己是在朋友介紹下加入一個投資群組，由「名師」在線授課，並謊稱只需以虛擬貨幣購買黃金，即可有高獲利。員警聽聞後，立即斷定這是詐騙套路，隨後與行員一同耐心勸說，並向其宣導類似案例，最終成功讓董婦打消提領念頭、避免財產損失。

第二分局呼籲，詐騙集團常藉著「高報酬、低風險」、「名師保證獲利」、「黃金抗通膨」等話術，誘導民眾進行投資，實則騙取款項後消失。民眾投資前務必審慎，應選擇政府核准、合法監管的投資平台與通路，如銀行、信譽良好的銀樓等，切勿相信來路不明的社群群組或網路連結，以免落入詐騙陷阱。