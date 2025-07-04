豐原5口輕生！長女賣場「賣魔法蠟燭」評價滿分　力挺妹做團購

▲長女自己的賣場在賣魔法蠟燭。（圖／翻攝自長女賣場）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中市豐原區一家五口遭詐輕生亡，引起社會關注。台中市議員謝志忠透露，王家母親及大女兒疑似遭到大女兒同學詐騙，大女兒還堅信是正常投資，直到該同學捲入詐欺被牽連才驚覺。如今大女兒的FB、IG、賣場接連曝光，她曾經力挺妹妹的團購生意，賣場則是在賣魔法蠟燭、香氛、能量貼紙等小物，評價高達5顆星。

大女兒去年9月曾在臉書發文，「妹妹在做團購，做姊姊的必須支持，她的第一彈是，中秋應景的柚子！」貼出兩張柚子的照片幫妹妹拉生意。另外，她自己的賣場則是在賣魔法蠟燭、融蠟磚、香氛、神聖能量金屬貼紙、擴香石、蠟燭周邊、精油魔法噴霧等等。賣場評價共1276則，評分是滿分5顆星。

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▲長女曾發文替妹妹的團購拉生意。（圖／翻攝自長女FB）

據了解，悲劇的導火線可能與大女兒遭遇投資詐騙有關，王家於5月起疑涉一場黃金投資陷阱，大女兒透過在豐原開美容院的同學介紹，開始以刷卡購買黃金的方式參與代購，每次刷卡15萬、可獲得數千元佣金。然而對方卻遲未繳清卡費，最終王家帳戶被列為警示戶，反被指控違約，對方要求償還違約金與欠款高達500萬元。

這起悲劇5名死者分別是王姓屋主（62歲）、王妻涂女（63歲）、大女兒（35歲）、二女兒（34歲）、小兒子（28歲），5人都被發現倒臥房內，明顯死亡多日。據了解，因王家小兒子連續多天都沒有到工廠上班，工廠同事打電話聯絡不上人，於前往王家查看，發現王家經營的軍用品店沒有營業，趕緊報案卻發現5人已經死亡。