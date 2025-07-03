上班族必看！國泰世華CUBE卡「好薪情」快閃優惠7/1登場　吃喝玩樂最高8%再享一週優惠攻略

▲國泰世華CUBE信用卡快閃權益「好薪情」活動於7月1日起跑，精選上班族日常生活消費通路，卡友切換「好薪情」權益，吃喝玩樂最高享8%小樹點(信用卡)回饋，再享專屬商戶禮遇，搭配「國泰優惠CUBE Rewards App」同享多重優惠，為上班族補足正能量。（圖／國泰世華銀行提供）



消費中心／綜合報導

上班族生活繁忙，許多人習慣靠一杯咖啡提振精神，或在下班後與友人聚餐放鬆身心。國泰世華銀行洞察這一族群的消費需求，特別於7月1日至8月31日推出CUBE信用卡限時快閃權益「好薪情」，鎖定上班族的日常消費場景，涵蓋咖啡、餐飲、工作學習到放鬆娛樂，於指定通路消費最高享8%小樹點（信用卡）回饋無上限1。

此外，還攜手多家知名品牌推出「一週優惠攻略」，包括星巴克、王品指定鍋物、臺虎精釀等精選店家，提供買一送一或專屬折扣。更貼心的是，國泰世華還設計了手機行事曆2提醒功能，幫助卡友即時掌握優惠，讓上班族每天都能擁有「好心情」。

上班族消費習慣成為設計核心

根據主計總處的數據3顯示，台灣有近850萬受僱就業人口，佔總人口約三分之一，成為社會中最重要的消費族群。國泰世華銀行分析CUBE信用卡的主力客群年齡介於25至55歲，消費模式與職場生活息息相關。基於此洞察，CUBE信用卡以「上班族一日消費場景」為設計主軸，推出「好薪情」權益方案，精選高頻消費通路，提供切合日常的刷卡回饋，成為上班族的金融生活好夥伴。

從早到晚的貼心回饋

活動期間，卡友只需切換「好薪情」權益方案並刷CUBE信用卡，即可享有一系列回饋。早晨在星巴克或黑沃咖啡買杯咖啡提神，刷卡即可獲得5%回饋；午休至肯德基、雙月食品社、梁社漢排骨等指定餐廳用餐，或透過「作燴」及「偷訂」平台訂餐，同樣享有最高5%回饋。

對於需要提升職場競爭力的上班族，刷CUBE信用卡訂閱Speak或ChatGPT等工具，更可獲3.5%回饋。忙碌一天後，若想與朋友聚餐或小酌，築間、王品旗下指定鍋物品牌以及臺虎精釀等特色酒吧提供最高8%回饋；至錢櫃或好樂迪唱歌消費，也能享有3%回饋。從早到晚，CUBE信用卡全方位融入上班族的生活節奏，打造實用的消費體驗。

一週優惠攻略與加碼點數

除了高回饋活動，「好薪情」方案還與星巴克、哈根達斯、臺虎精釀等品牌合作，推出「一週優惠攻略」。卡友可透過「國泰優惠CUBE Rewards App」放大點數回饋，卡友最優享小樹點（信用卡）1點兌換專屬優惠，例如兌換哈根達斯指定冰品買一送一、臺虎精釀（啜飲室大安 | 信義 | 西門 | 臺中）週一至週四平日指定生啤小杯升級等，為日常生活增添儀式感。此外活動期間，只要在國泰優惠App完成三張指定票券的兌換核銷，還能額外獲得200點小樹點回饋（限量2,000份）。

彈性設計權益 滿足多元需求

國泰世華CUBE信用卡秉持「1+ N」權益經營模式，根據市場趨勢與客戶需求持續優化方案，並攜手商戶推出更貼近不同族群的優惠，致力提供客戶更優質的消費體驗，成為客戶生活中不可或缺的最佳夥伴。

活動一：CUBE信用卡上班「好薪情」活動限時優惠（活動期間：2025年7月1日至2025年8月31日）

活動期間，刷CUBE信用卡並切換「好薪情」權益方案，指定通路消費最高享8%小樹點(信用卡)回饋無上限，再享「一週優惠攻略」專屬禮遇。

CUBE信用卡快閃權益「好薪情」詳情請見：

https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/promo/event/credit-card/product/202507happyrewards/index.html

活動二：國泰優惠App「好薪情」活動限定加碼（活動期間：2025年7月1日至2025年8月31日）

國泰優惠CUBE Rewards App「好薪情」詳情請見活動網頁：https://myrewards.app.link/moodnews

信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為6.75％~15％（依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日）。預借現金手續費：預借現金金額乘以3％加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。

1、自2025年1月1日起，CUBE卡適用指定消費之小樹點(信用卡)回饋，累計消費金額以原核予每月信用額度加計新臺幣50萬元為限，超出此限額之消費僅適用一般消費0.3%回饋。

2、透過手機開啟「好薪情」快閃權益活動網頁，於「一週優惠攻略」項目中點選「加入行事曆」，即可將活動優惠提醒加入手機行事曆。若卡友使用Line、Facebook內建瀏覽器，將導致無法使用「加入行事曆」之功能，請使用手機內建瀏覽器，行事曆功能使用依各手機型號實際支援與使用為準。

3、資料來源：行政院主計總處114年4月底受僱員工統計。