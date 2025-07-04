準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

▲周末將有颱風影響台灣，降雨範圍擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

位於巴士海峽西側、南海北部的熱帶性低氣壓，未來將增強為今年第4號颱風「丹娜絲」。天氣粉專表示，準丹娜絲通過台灣海峽或穿越西部陸地北上的機率大增，周日下半天至周一午前是風雨最顯著的時段。另外，若發展速度快，在靠近台灣陸地前可達中度颱風。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，準丹娜絲經過一夜整合，環流結構已大幅改善，即將成為今年第4號颱風；路徑方面，隨著北方高壓減弱，另一高壓從低緯度西伸，準丹娜絲周六將大角度轉向東北，加速移動，周日下半天至下周一白天期間，通過台灣海峽或穿越西部陸地北上。

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▲準丹娜絲最新動態。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

粉專表示，另一種路徑是穿越台灣南端，沿著東部近海北上，但此路徑目前機率較低。不過，就目前資料而言，路徑變數大，仍有持續調整、修正的空間，周六下半天後才會明朗。

「準丹娜絲強度逐漸增強，預估可達輕度颱風上限。」粉專說明，若發展速度快，準丹娜絲在靠近台灣陸地前可達中度颱風。

風雨預測部分，粉專指出，周六南部、東部率先有雨，周日隨著颱風進入台灣海峽，降雨範圍持續擴大，周日下半天至周一午前是風雨最顯著的時段，全台灣都需提高警戒。實際影響程度，取決於颱風路徑而定，西岸北上或是從東岸北上，對各地風雨程度的影響將有所不同。

▲準丹娜絲路徑預測。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員李孟軒上午說明，熱帶低壓目前位於鵝鑾鼻西南方370公里海面，由於今天到明天上午導引氣流較不明顯，將朝西北方緩慢移動，明天下半天才會加速往偏北到東北方向，朝台灣海峽或台灣移動。

氣象署預估，熱帶低壓明天清晨至上午生成輕度颱風「丹娜絲」，並發布海上颱風警報，依目前預測路徑，將於下周日至周一最接近台灣，也不排除發布陸上颱風警報，屆時南部及東南部首當其衝，雨勢最明顯。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）