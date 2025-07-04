快訊／熱帶低壓生成！就在家門口　估明後天從台灣附近北上

▲菲律賓附近海面的熱帶性低氣壓生成。（圖／取自日本氣象廳網站）

生活中心／台北報導

根據日本氣象廳最新資料，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動98W，在今晨增強為熱帶性低氣壓。中央氣象署指出，不排除進一步增強為輕度颱風，預計明後天會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性。

中央氣象署指出，位於巴士海峽的低氣壓，未來環境有利其發展，強度有機會逐漸增強，目前資料顯示以熱帶性低氣壓的機率較高，也不排除進一步增強為輕度颱風，預計明後天會從台灣附近通過北上，後續路徑仍有相當不確定性，請多留意氣象署對此低氣壓的最新預報。

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至於第3號輕度颱風木恩，中心距離台灣超過2000公里，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

氣象署表示，今天太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣變化，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32至35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬措施並多補充水分。