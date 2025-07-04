丹娜絲估明早生成發布海警　不排除後天登陸台灣

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

菲律賓西北側低壓今早增強為熱帶性低氣壓TD06，預估明天清晨至上午生成輕度颱風「丹娜絲」，並發布海上颱風警報，下周日（6日）至周一（7日）最接近台灣，也不排除登陸或通過台灣東部，屆時南部及東南部首當其衝，雨勢最明顯。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今天上午8點菲律賓西北側低壓增強為熱帶性低氣壓TD06，並持續增強，預估明天清晨至上午生成輕度颱風「丹娜絲」，並於明天清晨至上午發布海上颱風警報，依目前預測路徑，將於下周日至周一最接近台灣，也不排除發布陸上颱風警報。

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▲準丹娜絲路徑預測。（圖／氣象署提供）

李孟軒指出，菲律賓西側海面雲系今早增強為熱帶性低氣壓，結構更為扎實，未來有持續增強趨勢，並緩慢朝台灣海峽前進，將於周日最接近台灣，屆時風雨最明顯。而隨著熱帶性低氣壓逐漸接近，明天台灣沿海風浪就會增強，南部、東南部風浪最明顯。

李孟軒表示，熱帶性低氣壓TD06目前位於鵝鑾鼻西南方370公里海面，由於今天到明天上午導引氣流較不明顯，將朝西北方緩慢移動，明天下半天才會加速往偏北到東北方向，朝台灣海峽或台灣移動，下周日至周一上半天以通過台灣海峽的路徑機率最高，也最接近台灣，周一下半天就會逐漸遠離，並進入中國大陸一帶。

他表示，熱帶性低氣壓TD06今天到明天上半天移動較緩慢，路徑變數仍大，北上角度也是關鍵，目前預估通過台灣海峽機率最大，但若往東北的角度較大，也可能影響陸地或通過台灣東部。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

李孟軒指出，今天熱帶性低氣壓離台灣仍較遠，各地高溫炎熱都有32至35度，新竹以北有局部36度，台中至台南及金門有36至37度。

降雨方面，他表示，今天環境偏東南風，東半部、恆春半島有間歇雨勢，西半部以午後雷陣雨為主，尤其新竹以南地區降雨範圍較昨天廣，中南部也有局部大雨，今晚到明晨花東及恆春半島仍有降雨，西半部局部地區午後雷雨發展較晚。

他指出，明天到下周日熱帶性低氣壓或颱風影響，其中，周六是接近過程，南部及東南部雨量較多，中部及花蓮為局部短暫陣雨，東北部為陣雨，北部則以午後雷陣雨為主。下周日至周一上半天離台灣最接近，各地都有間歇性降雨，也有局部大雨機率，南部及東南部有機會達豪雨。

他表示，下周一隨著熱帶性低氣壓或颱風逐漸遠離，西半部仍有雷雨或陣雨，其他地區為午後雷雨。周二各地都轉為午後雷陣雨，由於環境偏南風，南部仍有降雨發生。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）