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地震頻繁、颱風將至台南擴大避難收容演練　黃偉哲：強化各區應變韌性

▲台南市政府辦理災害避難收容演練，模擬地震後多區同時啟動收容處所情境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府辦理災害避難收容演練，模擬地震後多區同時啟動收容處所情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對地震頻傳與颱風季節接踵而來，台南市政府擴大辦理避難收容處所開設演練，市長黃偉哲強調，「災害無法預測，但能夠提前準備」，持續推動韌性城市建構，透過模擬災害情境，強化各區即時應變與民眾收容安置能力，確保市民面對災害時能獲得妥善庇護。

▲台南市政府辦理災害避難收容演練，模擬地震後多區同時啟動收容處所情境。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南位處地震與極端氣候風險交會帶，今年初楠西就發生芮氏規模6.4地震，後續餘震達168次，最近6月30日又發生規模4.6地震，加上颱風威脅日益頻繁，市府需超前部署。今年將延續過去兩年成效，在11區擴大辦理避難收容演練，模擬大規模災害下多點同時開設避難處所的情境，驗證地方政府動員協調與資源整備能力。

▲台南市政府辦理災害避難收容演練，模擬地震後多區同時啟動收容處所情境。（記者林東良翻攝，下同）

秘書長兼災防辦主任方進呈指出，氣候變遷加劇下，災防工作更需前瞻思維與務實行動，市府已於前2年完成歸仁等9區演練，今年規劃後壁、南區、中西、關廟、官田、左鎮、東山、學甲、七股、永康、龍崎等11區進行演練，目前已有8區完成，並結合民眾參與、推廣「緊急避難包」準備，提升自主防災意識。

▲台南市政府辦理災害避難收容演練，模擬地震後多區同時啟動收容處所情境。（記者林東良翻攝，下同）

災防辦執行秘書王雅禾參議補充，各區公所是防救災最前線，此次演練特別納入跨區協調與鄰近區聯防合作機制，並以「境況模擬桌上演習」與「避難處所實地演練」雙軌並行，不僅提升第一線人員與志工實務操作經驗，也讓民眾熟悉避難動線與流程，「從演練中發現問題、精進機制，打造市民在災時的安全避風港。」

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