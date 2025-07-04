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歐洲估「準丹娜絲」暴風增強西修轉彎侵台！　AI最新擦邊路徑曝

▲▼ 。（圖／翻攝dapiya、typhoon2000、weathernerds）

▲98W發展緩慢，今天有機會增強成颱 。（圖／翻攝easterlywave）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預估，目前位在菲律賓附近的熱帶系統98W，有機會在今天（4日）增強為4號颱風丹娜絲（Danas），且有北轉靠近台灣的可能，路徑不排除登陸。民間氣象愛好引述歐洲模式最新預測，顯示98W成颱後強度明顯增強，未來北轉後的路徑有往西修的趨勢。

災害預報士賈新興昨（3日）引述歐洲AI預測，今天98W在南海北邊有機會增強為低氣壓，而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦模式預報也很接近，不過美國模式則不太一樣，差一點點，預估呂宋島西邊會有低氣壓、東邊也可能有低氣壓發展。而歐洲模式預測未來十天颱風侵襲機率，約有五、六成機率會侵襲台灣，但變化很大仍有不確定姓，且侵襲台灣的可能是颱風或低氣壓影響。

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▲▼ 。（圖／翻攝dapiya、NCDR）

▲輝達AI模式預測98W擦邊過台灣。（圖／NCDR）

依據國家災防科技中心（NCDR）公布的氣象署與輝達合作AI模式，雷達迴波預估路徑顯示，98W約在5日開始往北轉，幾乎是沿著恆春半島、台東沿海往上「擦邊」路過台灣南部，6日最接近台灣時帶來一波雨勢，隨即往東北方向遠離。

氣象愛好「觀氣象看天氣」粉絲團則引述ECMWF的最新預測顯示，98W目前在呂宋島北部沿海，因地形的干擾而發展受限，但進入南海後西南季風將長驅直入而使「強度明顯增強」，預計在6日周末將以接近「輕颱上限」的強度通過台灣西部近海，不過時間距離還有超過3天，其強度、路徑還有變數。

▼歐洲最新預測準丹娜絲路徑有西修趨勢 。（圖／翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／翻攝dapiya、typhoon2000、weathernerds）

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