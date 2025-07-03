柯文哲開庭等一整天才能說話　嗆檢：拿出彭振聲太太的筆錄

▲柯文哲認為檢察官聲請勘驗京華城會議影音， 是在折磨在押被告。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市前市長柯文哲被控京華城收賄案，3日被借提到台北地院應訊一整天後，終於在傍晚有機會發言，柯文哲不耐開庭進度是在「內耗」，批評檢察官在懲罰正遭羈押的被告，「我就問一句，彭振聲太太的筆錄要不要拿出來」，質疑檢方「是在執行上面的任務」；檢察官則回應，本案是法律判斷問題，「柯文哲信不信，我們也沒辦法」。

北院3日傳喚曾參與京華城容積審議的都委會技士蔡立睿、都發局科長林芝羽，針對涉嫌收賄推動容積案的議員應曉薇是否施加壓力，以及都發局內部對容積獎勵標準不同意見進行調查。公訴檢察官認為證人說詞顯示，官員認為京華城的容獎與捐贈對價不合理；柯文哲、應曉薇等被告律師團則指出，相關疑慮已在都發局、都委會審議過程中獲得解決，並無人施以壓力。

開庭進行到傍晚5點左右進入尾聲，審判長江俊彥請柯文哲對證人證詞表示意見，柯文哲只說：「大家辛苦了，國家在內耗，今天只是內耗的一小小小小角而已，辛苦了。」江俊彥因此開始安排後續庭期，針對檢察官聲請勘驗京華城案專家學者諮詢會議等3次會議影音，以及將柯文哲的USB送鑑定確認真實性等問題，詢問辯護團意見。

柯文哲此時拿起麥克風表示，在2020年簽核京華城案送研議後，就沒有處理過，完全不知道，檢察官勘驗理由是在懲罰，柯文哲並提起負責偵訊同案被告朱亞虎的檢察官郭建鈺，質問公訴檢察官「你們真的要替郭建鈺掩護嗎？」

▲柯文哲問檢察官「彭振聲太太的筆錄要不要拿出來？」（資料照／記者黃哲民攝）

公訴檢察官說明是因為辯護人先前勘驗了都委會第783次會議影音，所以檢方也要聲請勘驗相關的3次會議影音，有利於發現真實，在場被告的律師則紛紛表示反對，稱本案被告遭羈押已久，檢方聲請勘驗是在懲罰被告與辯護人。

柯文哲第3度發言，「我以為大家開始聊天了，我就問一句，彭振聲太太的筆錄要不要拿出來，我被押第11個月，是要把我貪污繩之以法，還是在執行上面的任務」，柯文哲說到一半又講：「算了，就當聊天。」

但審判長江俊彥指示發言還是要記明筆錄，公訴檢察官因此回應，「這完全是法律案件，(京華城)沒有法律依據就拿到獎勵，應該是要追究原因，收賄部分也有隨身碟中1500小沈的證據，這些完全是法律判斷問題，柯文哲信不信，檢察官也沒辦法。」庭訊最後在6點多結束，全案將於7月8日傳喚另名經手京華城案官員作證。