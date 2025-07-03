協商遭柯建銘酸碰碰叫！張啓楷嗆「老而不死謂之賊」　綠秒炸鍋

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院最快明日處理行政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨團及民眾黨團另提版本中，包含普發現金1萬及6000元，但立法院長韓國瑜今（3日）主持朝野協商破局。過程中，民進黨團總召柯建銘要民眾黨團副總召張啓楷「講話不要碰碰叫」，張回嗆，「朱高正以前罵老立委『老而不死謂之賊』！」引爆民進黨團怒火，認為張啓楷羞辱老人、年齡歧視，要求韓國瑜主持公道。韓則提醒大家，若之後發言又抨擊到其他人，會迅速制止發言。

韓國瑜今日為行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案召集朝野協商，張啓楷表示，國眾兩黨都有提出特別條例版本，普發現金民眾絕對支持、且台電撥補越補越大洞，但總統賴清德說一萬塊能花多久，現在網路上一堆人在罵賴清德「晉惠帝何不食肉糜」，要民進黨自己去做民調，大多數民眾都支持普發現金，檢討一下自己的問題出在哪裡。

柯建銘隨後發言建議張啓楷，「不要每次發言弄得好像全立法院都是你的仇人」，講話照道理就好了。現在藍白講的預算都矛盾，說民進黨沒提出版本，但民進黨是執政黨，預算權在憲政上屬於行政權，並沒有說讓立法院可以提預算自己審，所以藍白在憲政層次上的矛盾沒有弄清楚，所以在野黨所提的版本是既違法又違憲。民進黨團幹事長吳思瑤也說，在野黨要普發現金沒有學理、實務上依據有那麼好，但卻會犧牲國土安全與貼補台電一千億元，不要慷國家之慨，4100億元缺一不可，不要花2300億元現金。

國民黨團總召傅崐萁回應，從美國提出對等關稅，行政院長卓榮泰協商時，國民黨團就很清楚表達880億元是不敷使用國內產業振興，但執政黨代表堅定的告訴大家，880億元是夠的，豈料短短沒有幾週時間，又丟了一個4100億元出來，因為特別預算要用歲計賸餘，這條例有其急迫性，當然要即刻審查。尤其7月9日川普對等關稅的期限就將到期。

傅崐萁說，國防的特別預算應該一個概括性的整體討論，而不是把其放在振興展業的預算。請執政黨說清楚，後面還有沒有國防的特別預算要送進來，大家不扣帽子，說不支持國防。不要一整年都在討論特別預算。

輪到張啓楷發言時又強調，每一分錢都是人民的錢，為什麼不還給人民？韓國瑜當高雄市長申請前鎮漁港3千萬元時，一毛錢都不給你，陳其邁上來後，給了80億元，「你們把人民的錢當錢嗎？」「台電跌倒、雲豹不就吃飽了嗎？」柯建銘則建議張啓楷，講話不要「碰碰叫」，張啟楷隨後爆氣，「你都沒有注意到你在罵人時齜牙咧嘴、面目可憎嗎？」「你記不記得朱高正罵倚老賣老的立委，『老而不死謂之賊』、『老不修！』讓吳思瑤高聲抗議「年齡歧視！」並要韓國瑜處理。韓國瑜則提醒，如果之後發言又抨擊到其他人員時，就會迅速請大家停止發言。

最後，眼看協商不會有結論，韓國瑜只好宣布，本案未有共識，提報院會處理。