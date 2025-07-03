　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協商遭柯建銘酸碰碰叫！張啓楷嗆「老而不死謂之賊」　綠秒炸鍋

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立院頻道）

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院最快明日處理行政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨團及民眾黨團另提版本中，包含普發現金1萬及6000元，但立法院長韓國瑜今（3日）主持朝野協商破局。過程中，民進黨團總召柯建銘要民眾黨團副總召張啓楷「講話不要碰碰叫」，張回嗆，「朱高正以前罵老立委『老而不死謂之賊』！」引爆民進黨團怒火，認為張啓楷羞辱老人、年齡歧視，要求韓國瑜主持公道。韓則提醒大家，若之後發言又抨擊到其他人，會迅速制止發言。

韓國瑜今日為行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案召集朝野協商，張啓楷表示，國眾兩黨都有提出特別條例版本，普發現金民眾絕對支持、且台電撥補越補越大洞，但總統賴清德說一萬塊能花多久，現在網路上一堆人在罵賴清德「晉惠帝何不食肉糜」，要民進黨自己去做民調，大多數民眾都支持普發現金，檢討一下自己的問題出在哪裡。

柯建銘隨後發言建議張啓楷，「不要每次發言弄得好像全立法院都是你的仇人」，講話照道理就好了。現在藍白講的預算都矛盾，說民進黨沒提出版本，但民進黨是執政黨，預算權在憲政上屬於行政權，並沒有說讓立法院可以提預算自己審，所以藍白在憲政層次上的矛盾沒有弄清楚，所以在野黨所提的版本是既違法又違憲。民進黨團幹事長吳思瑤也說，在野黨要普發現金沒有學理、實務上依據有那麼好，但卻會犧牲國土安全與貼補台電一千億元，不要慷國家之慨，4100億元缺一不可，不要花2300億元現金。

國民黨團總召傅崐萁回應，從美國提出對等關稅，行政院長卓榮泰協商時，國民黨團就很清楚表達880億元是不敷使用國內產業振興，但執政黨代表堅定的告訴大家，880億元是夠的，豈料短短沒有幾週時間，又丟了一個4100億元出來，因為特別預算要用歲計賸餘，這條例有其急迫性，當然要即刻審查。尤其7月9日川普對等關稅的期限就將到期。

傅崐萁說，國防的特別預算應該一個概括性的整體討論，而不是把其放在振興展業的預算。請執政黨說清楚，後面還有沒有國防的特別預算要送進來，大家不扣帽子，說不支持國防。不要一整年都在討論特別預算。

輪到張啓楷發言時又強調，每一分錢都是人民的錢，為什麼不還給人民？韓國瑜當高雄市長申請前鎮漁港3千萬元時，一毛錢都不給你，陳其邁上來後，給了80億元，「你們把人民的錢當錢嗎？」「台電跌倒、雲豹不就吃飽了嗎？」柯建銘則建議張啓楷，講話不要「碰碰叫」，張啟楷隨後爆氣，「你都沒有注意到你在罵人時齜牙咧嘴、面目可憎嗎？」「你記不記得朱高正罵倚老賣老的立委，『老而不死謂之賊』、『老不修！』讓吳思瑤高聲抗議「年齡歧視！」並要韓國瑜處理。韓國瑜則提醒，如果之後發言又抨擊到其他人員時，就會迅速請大家停止發言。

最後，眼看協商不會有結論，韓國瑜只好宣布，本案未有共識，提報院會處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北男隨冷氣室外機墜樓慘死！　業者、工人過失致死移送
日示警「震度6弱地震恐再現」　石破茂3指示
曝光京華城案11檢察官+3法官　工程師版主到案喊話
「丹娜絲」颱風最快明生成　不排除登陸台灣
地震1000次↑　日氣象廳急籲：今晚睡前必做4件事
悲催畫面曝！一家五口亡...招魂遭鐵門阻絕　全家牌位同放謝籃
快訊／新北男隨冷氣室外機墜樓！
一家5口身亡　生前求助議員！傳訊內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳下令內政部同仁刪小紅書等5款APP　建議回復原廠設定清除

柯建銘又說中823第二波大罷免　南投藍營：柯寫劇本中選會陪演

協商遭柯建銘酸碰碰叫！張啓楷嗆「老而不死謂之賊」　綠秒炸鍋

連收5封炸彈、殺傷恐嚇信　陸委會：不會做太大反應

罷團批縣府未通知就拆看板　雲林縣府：影響行車視線依法處理

請支援演習！全聯特定門市7/10防空演練　內政部籲備妥避難包

爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤批草包：拿超徵的納稅錢積少成多？

盼在野別刪特別預算　管碧玲哽咽：讓肉身肉眼執法走入歷史

藍營強力杯葛1500億國土安全預算　國防部列用途

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

劉世芳下令內政部同仁刪小紅書等5款APP　建議回復原廠設定清除

柯建銘又說中823第二波大罷免　南投藍營：柯寫劇本中選會陪演

協商遭柯建銘酸碰碰叫！張啓楷嗆「老而不死謂之賊」　綠秒炸鍋

連收5封炸彈、殺傷恐嚇信　陸委會：不會做太大反應

罷團批縣府未通知就拆看板　雲林縣府：影響行車視線依法處理

請支援演習！全聯特定門市7/10防空演練　內政部籲備妥避難包

爭取台東老舊校舍改善經費　藍委要求中央縮短城鄉差距

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤批草包：拿超徵的納稅錢積少成多？

盼在野別刪特別預算　管碧玲哽咽：讓肉身肉眼執法走入歷史

藍營強力杯葛1500億國土安全預算　國防部列用途

劉世芳下令內政部同仁刪小紅書等5款APP　建議回復原廠設定清除

快訊／林口男隨冷氣室外機墜4樓不治！業者、工人過失致死移送

用學習點亮願景　台東教育研習凝聚跨校輔導新力量

館長想當抖音直播主！梁文傑：袒胸露背笑迎春「對岸會很頭痛」

結婚24年！反町隆史與松嶋菜菜子合體仍超甜　1.3萬粉甘願被灑狗糧HIGH爆

金管會：LINE Pay電支執照審核中　與iPASS MONEY分割應對客戶說清楚

羅志祥罕見曝光「酒後怪癖」！　全招了：真的忍不住

投信投顧公會理事長改選爆黑馬　尤昭文擊退劉宗聖

桃捷招募多類技術人員提供培訓　鼓勵無經驗者挑戰新職涯

87歲傳奇歌手驚傳住進加護病房！　康妮法蘭西絲骨科病所苦「醫療團隊監控中」

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

政治熱門新聞

黃暐瀚：彭振聲翻供「事情就大了」　柯文哲已經起訴就應該交保

財產申報曝！「最赤貧議員」僅申報一幅圖　苗博雅借錢挺足球隊

新北藍委罷免民調　黃暐瀚曝4人危險

北市議員財產申報曝　2人身家破億、藍議員負債近2億

發票獎金被砍？財部：少360萬個中獎組

藍委要求國軍海馬斯火箭、涼山特勤支援公所活動　基層官兵大反彈

「軍人升等商務艙」旅遊達人點3大問題

小草脫口「義無反顧投誠解放軍」慘了！　他要檢舉七年以上重罪

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

大罷免投票倒數　中選會：16日0時起不得發布民調

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

嗆陳佩琪死了拍手慶祝！名作家：不服來辯

彭振聲妻墜樓　韓國瑜：民主受到巨大震盪

更多熱門

相關新聞

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤：是共產黨？

卓榮泰稱不得普發現金　凌濤：是共產黨？

立法院今（3日）下午協商總金額新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰於行政院院會中強調，國家安全預算不可被以「普發現金」取代，批評這樣的主張「萬萬不得」，並指在野黨若堅持普發現金，恐怕負不起國安與民生責任。國民黨桃園市議員凌濤指出，卓揆竟稱發給人民2300億元是掏空國庫、耗損國力，還說要拿4100億元特別條例強化安全韌性，言論從三個方向來看，都是超級草包。

柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

柯建銘禮讓藍白「核三延役公投」　黃國昌8/7對決行政院

賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

賴清德轟刪國防預算　AIT當面向藍綠政要喊：深信各黨會投入資源

跟阿姨和解了！曾為選議員槓上　藍青年張煥霖今掛反罷看板挺李彥秀

跟阿姨和解了！曾為選議員槓上　藍青年張煥霖今掛反罷看板挺李彥秀

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

726大罷免投票重要資訊！　 8大QA掌握哪些行為「會觸法」

關鍵字：

國民黨韓國瑜柯建銘張啓楷傅崐萁朝野協商

讀者迴響

熱門新聞

1家5口死！空軍女婿屏東衝回台中認屍

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

疑財務壓力扛不住　豐原一家五口陳屍家中

兒子沒上工同事找人　驚見5人陳屍

28歲Netflix女星暴斃家中！

彭振聲「全部說出來」　苦苓：柯文哲完蛋了

柯文哲要彭振聲扛責　LINE對話曝光

台中一家五口被錢壓垮　大女兒二度上當鋪

第一次壞壞！男友見私密處「驚吐7字」　她傻愣

朴圭瑛踩禁忌劇透《魷魚》大雷！慚愧道歉：沒臉見大家⋯　Netflix賠償金曝光

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

獨／台中驚傳一家五口命案！

北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦

台中一家5口走上絕路！　市長盧秀燕下令：務必查明真相

Volvo台灣總裁帥照爆紅！林裕凱神似男星温昇豪

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面