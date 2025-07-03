協商中柯建銘電話狂響　傅崐萁、羅智強亮手機自清：沒打給你

▲韓國瑜召開朝野協商。（圖／翻攝自立院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強先前被罷團指控，在朝野協商時以未顯示電話騷擾民進黨團總召柯建銘，兩人為此互槓多日。立法院長韓國瑜今（3日）召集協商時，柯建銘於發言中手機鈴聲多次響起，韓國瑜詢問要不要接電話，柯建銘則說，「沒關係，不重要，反正我講話常常會有電話」，坐在對面的國民黨團總召傅崐萁、羅智強立刻亮出手機螢幕澄清「沒有打給你喔！不是我打的！」藍白立委哄堂大笑。

日前爆出國民黨立委羅智強利用「未顯示來電」，在黨團協商時打給柯建銘干擾其發言，羅智強不甘示弱喊要告罷團並求償100萬，柯建銘卻勸羅智強是男人就要認。羅智強、柯建銘也在協商當面對質，羅更秀出通聯紀錄，說自己根本沒有打電話給柯建銘，若查到是他打電話給柯建銘，他隨即退出政壇，他辭掉立委讓大罷免也能直接大成功。

韓國瑜今日下午召集朝野研商「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」等案，柯建銘發言時手機鈴聲突然響起，韓國瑜隨即提醒「柯總召電話來了，你不先接一下？」柯建銘回，「沒關係，不重要，反正我講話常常會有電話啦！」此時，坐在對面的傅崐萁、羅智強亮出手機高聲澄清，「沒有打給你喔！」柯建銘則說「沒關係，反正當作伴奏音樂就好，不影響我的發言，我心如秤，要站在憲政高度上來看事情。不能因為有什麼電話而改變我的看法。」

羅智強發言時諷刺，自己對柯建銘有兩大肯定，第一，剛剛柯建銘很乾脆的說，若大家還沒有太多共識，也可以保留下來院會處理；第二，「謝謝柯總召還我清白，剛剛來電顯示就不是我打的，只是要拜託，通話紀錄之前答應說要交出來，到現在還沒交，學學綠委吳思瑤不到24小時馬上道歉，錯了就認，我也是肯定你，你剛剛接電話我也不知道是賴清德還是卓榮泰打的，但你的天眼通可能可以告訴大家，未顯示來電就是我打的。」