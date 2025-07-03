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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘又說中823第二波大罷免　南投藍營：柯寫劇本中選會陪演

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／中選會提供）

▲國民黨立委馬文君、游顥罷免案宣告成立，投票日訂於今年8月23日。（圖／中選會提供）

記者高堂堯／南投報導

24名國民黨立委「大罷免」案將在7月26日進行投票，中選會2日再宣告藍委馬文君、游顥罷免案成立，投票日訂於今年8月23日，也讓民進黨團總召柯建銘的預言連中兩元；馬文君和游顥都表示是意料中事，一切都如柯建銘算好的劇本般，也呼籲南投鄉親823當天一定要出來投不同意罷免票，守護真正的台灣民主。

馬文君批評，柯建銘老早「劇透」就是726、823兩波投票，中選會還要想出劇情來配合演出，而這些日子來為了遂行「惡罷」，民進黨更是展現各種司法迫害、行政不公的手段，無所不用其極。

▲馬文君表示有信心戰勝惡意罷免。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲馬文君表示有信心戰勝惡意罷免。（圖／記者高堂堯翻攝）

馬文君強調，對自己在國會問政、地方建設與服務的成績有信心，也早已與團隊備戰、會以大選規格來面對三階投票，懇請看不下去民進黨所做所為的鄉親，8月23日務必站出來投下不同意罷免，一定能戰勝惡意罷免。

游顥也呼籲在8月23號這天需要南投鄉親能睜大眼睛，一起走出來投下不同意罷免票，守護他也守護真正的民意、民主。

▲游顥呼籲南投鄉親8月23日站出來投不同意罷免票、守護真正民主。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲游顥呼籲南投鄉親8月23日站出來投不同意罷免票、守護真正民主。（圖／記者高堂堯翻攝）

游顥控訴總統賴清德把反對意見者都視為「雜質」、假借公民之名操作罷團，對全體廣大國民進行圍剿，眾人在此過程中看到太多的顛倒是非、胡亂造謠，但民主社會需要的是和諧繁榮，而不是賴清德所要的撕裂和對立的台灣。

而面對外界質疑為何馬文君、游顥在8月23日投票，中選會昨回應，由於南投縣選委會於6月27日才完成馬文君、游顥2件立委罷免案補提後的查對工作暨該縣選委會初審，該會於收到函報來文後，即進行相關徵詢作業，就此2件罷免案依法予以正式宣告成案，並就投票日期併予決定；其中，有關投票日期決定，是尊重南投縣選委會的選務承載量能與建議。

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