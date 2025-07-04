豐原五口輕生「長女IG」自介寫著2句話　一度堅信正常投資

記者葉國吏／綜合報導

台中市豐原區一家五口遭詐輕生亡，引起社會關注。台中市議員謝志忠透露，王家母親及大女兒疑似遭到大女兒同學詐騙，大女兒還一度堅信是正常投資，直到該同學捲入詐欺被牽連才驚覺。如今大女兒的IG也被曝光，自介兩行字寫著「如果一直都被理解，那我該有多普通啊。」

▲債主上門追討500萬，豐原一家五口輕生引發社會震撼。（圖／記者許權毅攝）

根據謝志忠的說法，王家因熟識並信任大女兒的同學，接受她的提議代刷信用卡購買黃金。以每次刷卡15萬元為例，王家人可獲得3000元佣金，而對方也都在帳單繳費日前付清款項，這讓王家人持續相信她，認為是正常投資。然而，某次該同學捲入詐欺案件後，相關帳戶被列為警示帳戶，王家人也因此被牽連並遭指控違約，最終面臨200萬元索賠及額外欠款，累計債務達500萬元。

▲豐原一家五口輕生大女兒IG。（圖／記者葉國吏翻攝）

大女兒的IG今天也被曝光，可以看到自介上寫道「如果一直都被理解，那我該有多普通啊。」她的臉書也湧入不少網友留言哀悼「一路好走。」

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