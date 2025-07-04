　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豐原一家五口遭詐輕生　長女誤認正常投資

記者葉國吏／綜合報導　

台中市豐原區一家五口遭詐輕生亡，引起社會關注。台中市議員謝志忠透露，王家母親及大女兒長期到大女兒同學所開的美容院消費，因對闆娘信任，進而加入代購黃金的行列，還一度堅信是正常投資，直到該同學捲入詐欺被牽連才驚覺。

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

▲債主上門追討500萬，豐原一家五口輕生引發社會震撼。（圖／記者許權毅攝）

根據謝志忠的說法，王家因熟識並信任大女兒的同學，接受她的提議代刷信用卡購買黃金。以每次刷卡15萬元為例，王家人可獲得3000元佣金，而對方也都在帳單繳費日前付清款項，這讓王家人持續相信她，認為是正常投資。然而，某次該同學捲入詐欺案件後，相關帳戶被列為警示帳戶，王家人也因此被牽連並遭指控違約，最終面臨200萬元索賠及額外欠款，累計債務達500萬元。

▲台中議員謝志忠直指，豐原一家五口輕生，大女兒的美容院同學涉嫌重大。（圖／記者鄧木卿攝）

在債務壓力下，王家不得不將公寓抵押至彰化地下錢莊借款200萬元。更令人痛心的是，王家在向謝志忠求助期間，仍不斷接到該同學的催討電話。該同學甚至冷言冷語地表示：「哪來欠債不用還的？難道要搬到國外嗎？」

▲豐原一家五口輕生引發社會震撼。（圖／記者許權毅攝）

謝志忠感慨地說，王家父親是一位憨厚老實的人，求助時滿臉無助，令人心疼。他呼籲警方從大女兒的同學著手調查，並表示此案很可能涉及幕後詐騙集團，希望能揪出黑手，讓死者得到公道。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 6056 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美財長：約100國適用10%關稅　將公布大量協議
快訊／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷
快訊／熱帶低壓生成！就在家門口　估明後天從台灣附近北上
豐原一家五口遭詐輕生　長女誤認正常投資
備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投
3食物天天吃「小心腎臟壞掉」　滷味攤超常見
豐原5口悲劇「全家都有正當職業」　夫妻全年無休打拚10多年
川普：各國想做生意「先接受新關稅」　最快明天發通知
10000元普發紅包　「4100億特別條例」今闖關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻來台第4天上個廁所就跑了　夫報警一查竟有車接應

恐嚇京華城檢座！主嫌是內科工程師　貼文動機曝光

豐原一家五口遭詐輕生　長女誤認正常投資

豐原5口悲劇「全家都有正當職業」　夫妻全年無休打拚10多年

快訊／恐嚇京華城案檢察官！　粉專版主今晨聲押禁見

大姊投資黃金遭詐！神秘債主「登門討500萬」　台中五口絕望同亡

快訊／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

快訊／工程師曝11檢察官+3法官照片　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

快訊／彰化西濱油罐車「追撞貨車」翻覆、貨車全爛報廢　1傷送醫

3惡犬追入海！男游泳遭攻擊「大面積咬痕」溺亡　救援畫面曝

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

【離奇命案】男海邊游泳突遭惡犬攻擊　當場溺水身亡

妻來台第4天上個廁所就跑了　夫報警一查竟有車接應

恐嚇京華城檢座！主嫌是內科工程師　貼文動機曝光

豐原一家五口遭詐輕生　長女誤認正常投資

豐原5口悲劇「全家都有正當職業」　夫妻全年無休打拚10多年

快訊／恐嚇京華城案檢察官！　粉專版主今晨聲押禁見

大姊投資黃金遭詐！神秘債主「登門討500萬」　台中五口絕望同亡

快訊／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

快訊／工程師曝11檢察官+3法官照片　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

快訊／彰化西濱油罐車「追撞貨車」翻覆、貨車全爛報廢　1傷送醫

3惡犬追入海！男游泳遭攻擊「大面積咬痕」溺亡　救援畫面曝

快訊／北韓人越過軍事分界線　被南韓拘留

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

妻來台第4天上個廁所就跑了　夫報警一查竟有車接應

快訊／以色列空襲黎巴嫩南部　1死3傷

快訊／熱帶低壓生成！就在家門口　估明後天從台灣附近北上

美財長：約100國適用10%關稅　將公布大量協議

「拳擊美少女」吳詩儀5比0碾壓對手　晉級WB盃4強保底銅牌

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

13天狂震1151次！　惡石島居民「晃到無法睡」今早撤離

恐嚇京華城檢座！主嫌是內科工程師　貼文動機曝光

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

社會熱門新聞

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

即／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

正妹喝爛醉搭白牌車！醒來驚見司機在她身上「搖晃」

柯文哲開庭等一整天　嗆檢：拿出彭振聲太太的筆錄

爺殺孫悲情內幕曝　男嬰2個月後遭溺殺

軍用品店老闆周一晚收拾打烊　最後身影曝

一家五口擠「無窗房」同亡　手機解密受阻

恐嚇京華城案檢察官！　粉專版主今晨聲押禁見

工程師曝檢察官+法官照　情侶檔轉貼合成「血痕」也栽了

男游泳遭3野狗追咬溺亡！救援畫面曝

1家5口陳屍同房　門前驚見粉筆字「取回」

更多熱門

關鍵字：

台中5死

讀者迴響

熱門新聞

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

航空後換餐飲？業者證實經部來電要「軍人優惠」

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

「丹娜絲」颱風最快明天生成　周末不排除登陸台灣

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

即／地震狂搖！鹿兒島十島村宣布展開「撤離行動」

狂搖超過千次！日地震3D圖「衝破天際線」蓋出宇宙電梯

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

一天中最珍貴的「黃金90分鐘」　

最強高中生Ray根本沒當兵

即／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊

正妹喝爛醉搭白牌車！醒來驚見司機在她身上「搖晃」

Shein遭爆先漲價再打折！法國重罰13.6億

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面