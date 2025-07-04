豐原一家五口遭詐輕生　長女誤認正常投資

記者葉國吏／綜合報導

台中市豐原區一家五口遭詐輕生亡，引起社會關注。台中市議員謝志忠透露，王家母親及大女兒長期到大女兒同學所開的美容院消費，因對闆娘信任，進而加入代購黃金的行列，還一度堅信是正常投資，直到該同學捲入詐欺被牽連才驚覺。

▲債主上門追討500萬，豐原一家五口輕生引發社會震撼。（圖／記者許權毅攝）

根據謝志忠的說法，王家因熟識並信任大女兒的同學，接受她的提議代刷信用卡購買黃金。以每次刷卡15萬元為例，王家人可獲得3000元佣金，而對方也都在帳單繳費日前付清款項，這讓王家人持續相信她，認為是正常投資。然而，某次該同學捲入詐欺案件後，相關帳戶被列為警示帳戶，王家人也因此被牽連並遭指控違約，最終面臨200萬元索賠及額外欠款，累計債務達500萬元。

▲台中議員謝志忠直指，豐原一家五口輕生，大女兒的美容院同學涉嫌重大。（圖／記者鄧木卿攝）

在債務壓力下，王家不得不將公寓抵押至彰化地下錢莊借款200萬元。更令人痛心的是，王家在向謝志忠求助期間，仍不斷接到該同學的催討電話。該同學甚至冷言冷語地表示：「哪來欠債不用還的？難道要搬到國外嗎？」

▲豐原一家五口輕生引發社會震撼。（圖／記者許權毅攝）

謝志忠感慨地說，王家父親是一位憨厚老實的人，求助時滿臉無助，令人心疼。他呼籲警方從大女兒的同學著手調查，並表示此案很可能涉及幕後詐騙集團，希望能揪出黑手，讓死者得到公道。

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