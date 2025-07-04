快訊／大而美法案「國慶日」前通過！　川普4日將簽署

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院於今日以218票贊成、214票反對，正式通過總統川普力推的減稅及支出法案。這項法案在幾經波折後，終於趕在7月4日美國國慶日前送交川普簽署成法。白宮發言人李威特表示，川普預計明天（美東時間4日）將法案簽署成法。

這項名為「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）的立法過程相當曲折。聯邦參議院在7月1日以51票贊成、50票反對驚險通過該法案版本後，隨即送交眾議院進行表決。然而，由於部分共和黨眾議員拒絕投票，導致程序性表決一度陷入僵局。直到今日凌晨，眾議院才以219票贊成、213票反對通過程序性投票，正式開始辯論並進行最終表決。

川普近日公開表示，這項法案將為美國人民帶來減稅、邊境安全及更強大的軍隊，並預期美國將迎來爆炸性的經濟成長。他同時呼籲國會在7月4日之前完成立法簽署，象徵美國邁向新的繁榮時代。

根據美聯社報導，美國國會預算處（Congressional Budget Office, CBO）指出，參議院版的「大而美法案」將使國債增加3兆3000億美元，同時削減醫療保險的覆蓋範圍。預算處的分析顯示，從2025年到2034年，該版本法案預估將使美國赤字增加近3兆3000億美元，比眾議院版本高出約1兆美元。