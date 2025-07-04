拜登開嗆川普！　怒批「大而美法案」：魯莽又殘酷

▲美國前總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院3日通過「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）的參議院版本，總統川普預計4日將法案簽署成法。對此，前總統拜登痛批，「共和黨的預算案不只魯莽，更是殘酷。」

拜登（Joe Biden）在社群網站X上發文指出，不只是魯莽「共和黨的預算案不只是魯莽，更是殘酷。」他痛批，該法案將大砍聯邦醫療補助（Medicaid），讓數百萬美國人可能失去醫療保障，還可能導致偏遠地區醫院關閉，並削減退伍軍人與長者的糧食補助。

拜登表示，「這份預算案會讓能源帳單暴漲，還可能對聯邦醫療保險（Medicare）造成重創，甚至讓聯邦赤字再暴增4兆美元。」他指出，預算案只是為了替億萬富翁們送上一份減稅大禮，「辛苦工作的人民，應該得到更好的待遇。」

眾議院3日以218票贊成、214票反對，通過川普（Donald Trump）大規模減稅及支出法案的參議院版本。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，法案簽署儀式預計美東時間4日下午5時在白宮舉行。

川普的「大而美法案」為的是延續他第一任期的減稅政策，並實施去年競選承諾，例如讓小費、加班費免稅，同時投入數千億美元用於移民執法及國防支出。法案還將國家舉債上限提高了5兆美元，以避免財政部將面臨的債務違約風險。